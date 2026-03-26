Ana Verdejo 26 MAR 2026 - 08:57h.

La joven catalana ha pedido expresamente que no estén presentes sus padres

El caso Noelia Castillo y las diferentes formas de recibir la eutanasia en España

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Noelia Castillo ha decidido morir y será este jueves. Es su derecho y así lo han confirmados durante dos años médicos, jueces, en contra de su padre que ha agotado todas las instancias tratando de impedirlo. El protocolo para estos casos es estricto: dura 15 minutos y comprende la aplicación de un cóctel de tres fármacos. La ley permite que la persona esté acompañada, pero Noelia ha prescindido de la presencia de sus padres. Una información de la periodista Claudia Raymat.

Su deseo de morir dignamente ha pasado por el Tribunal Supremo, el Constitucional e incluso el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el último en avalar su eutanasia, tras un largo calvario que ha empeorado el sufrimiento físico y emocional de Noelia Castillo. Abogados Cristianos, que representa al padre de la joven con paraplejia de un 74%, han argumentado supuestos problemas mentales que sufre para paralizar un periplo validado por decenas de especialista y con "todas las garantías".

Así lo ha explicado el abogado penalista Javier Bravo al ser preguntado por Informativos Telecinco: "Ellos han cumplido todas las garantías, el Tribunal solo ha validado que se ha seguido ese procedimiento y en principio la decisión está tomada".

El padre, que nunca ha entendido la situación de su hija Noelia, ha intentado revertir el proceso 'in extremis', este miércoles, después de la decisión de la justicia Europea. Se lo ha pedido al Juzgado de lo Penal que ha sido expeditivo en rechazar el asunto al declararse no competente.

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Las resoluciones judiciales y las múltiples evaluaciones médicas, sin embargo, coinciden en que la joven conserva intactas sus facultades mentales y amparan la única voluntad de Noelia: dejar, de sufrir.

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Los letrados de la asociación ultracatólica, finalmente, reconocían ser "conscientes de que el tiempo se agota" y mantienen su argumento de que la joven, con un historial reiterado de intentos de suicidio, "tiene un alto grado de enfermedad mental", por lo que se le "debería suministrar tratamiento psiquiátrico", antes de la eutanasia.

El protocolo de la eutanasia para Noelia Castillo

El protocolo médico que se seguirá en el hospital Sant Camil s/n. Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Durará 15 minutos y se administrarán tres fármacos diferentes para ayudar a la joven Noelia Castillo morir dignamente, como ha decidido.

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A pesar de que se le permite compañía durante este proceso, la joven catalana ha pedido expresamente que no estén presentes sus padres, que han obstaculizado su decisión que la ha obligado a vivir un calvario de dos años, pendiente de sentencias, que le han dado la razón.

En octubre de 2022, Noelia intentó suicidarse tras sufrir una agresión sexual múltiple. Quedo parapléjica y postrada en una silla. A partir de ahí intentó quitarse la vida hasta en tres ocasiones.

La Asociación por una Muerte Digna ha exigido una modificación de la ley de regulación de la eutanasia (LORE) para evitar que casos como los de Noelia Castillo se repitan y que la petición de eutanasia se resuelva con la "máxima celeridad" y "en un máximo de 20 días".