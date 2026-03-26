Santander precinta más áreas y colocan una cruz en homenaje a las víctimas de pasarela de El Bocal

Muchos de los vallados se han colocado tras la petición de varios vecinos

Santander baliza un puente natural junto a la pasarela de El Bocal para garantizar la seguridad de la zona

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El Ayuntamiento de Santander ha balizado este pasado miércoles 25 de marzo el puente natural situado junto a la pasarela que colapsó en El Bocal y que acabó con la muerte de seis jóvenes el 3 de marzo, tras la petición de un vecino.

La alcaldesa, Gema Igual, ha explicado que muchos de los elementos que se han precintado en los últimos días tienen su origen en llamadas vecinales que dieron la voz de alarma. Según informa ‘El Diario Montañés’, se han precintado más áreas en la zona y se ha colocado una cruz con los nombres de los seis jóvenes fallecidos, sus edades y sus lugares de origen, acompañados por ramos de flores.

Los espacios que se han precintado estos días en Santander son el edificio de La Horadada, el paseo de madera junto al puerto deportivo de Puertochico y el paseo del Chiqui. La playa más cercana al acantilado también ha sido acotada con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En los últimos días han caído pedazos de rocas a la arena. Desde el Consistorio han colocado nueva cartelería preventiva en el arenal advirtiendo del riesgo y la necesidad de extremar la precaución.

Según ha explicado el Ayuntamiento, la zona balizada un paso de tierra de pescadores con un metro aproximado de anchura junto a esa pasarela que forma parte de la senda costera de Santander. El Ayuntamiento ha explicado que trasladará esta incidencia a la Demarcación de Costas, la administración dependiente del Gobierno central que, ha señalado, es responsable de los terrenos donde está ubicado el puente, con el objetivo de que determine las actuaciones necesarias.

Ha informado, además, de que ha acotado de forma provisional la zona de la playa de Mataleñas más cercana al acantilado natural, tras los desprendimientos detectados en el talud y con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.