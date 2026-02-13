Alberto Rosa 13 FEB 2026 - 18:59h.

Todos los ocupantes, de nacionalidad extranjera, fueron rescatados tras hundirse rápidamente su embarcación

Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes a los cinco ocupantes de un velero con bandera holandesa que naufragó a 10 millas al oeste de Cabo Descojonado, en Gran Canaria. La embarcación, de 13 metros de eslora y bandera holandesa 'Vlie', ha sido rescatada por la Salvamar, según ha informado Salvamento Marítimo.

Según informan a Europa Press fuentes del organismo estatal, fue pasadas las 14.00 horas cuando se recibió una alerta de radiobaliza en la zona, por lo que el Centro de Salvamento de Las Palmas activó a la Salvamar Macondo y al Helimer 215.

Una vez que llegó al lugar, el recurso aéreo localizó a los tripulantes del velero, todos de nacionalidad extranjera, en una balsa salvavidas y en aparente buen estado de salud.

Por su parte, los rescatadores de la Salvamar no detectaron los restos del barco porque, según explicaron los propios afectados, se hundió rápidamente tras sufrir una vía de agua; mientras que tampoco se produjo contaminación.

Finalmente, el Helimer procedió al rescate de cuatro varones y una mujer para trasladarlos en buen estado hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. En el vídeo compartido por Salvamento Marítimo se puede observar el momento del rescate, en el que los tripulantes suben gracias a una cuerda hasta la aeronave. Las imágenes han sido grabadas desde otra embarcación de Salvamento Marítimo.