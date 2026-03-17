Patricia Martínez 17 MAR 2026 - 12:48h.

Los tripulantes fueron rescatados por los marineros del "Do Mar", otro pesquero que estaba en la zona

El barco hundido tenía 17 metros de eslora y se dedicaba a las nasas

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Porto do SonLos seis tripulantes del pesquero Reisiño han sido rescatados en buen estado a primera hora de este martes, después de que el barco se hundiese a la entrada de la ría de Muros-Noia, a unas nueve millas del puerto.

Según han indicado fuentes de Salvamento Marítimo, la alerta saltó sobre las 08.30 horas de este martes. Hasta el punto se movilizó a la Salvamar Regulus que trasladó a puerto a los seis marineros, que estaban en buen estado, pero nerviosos por la situación.

El pesquero siniestrado tiene 17 metros de eslora, es de madera y se dedica a las nasas. Una vía de agua hizo que el barco, con base en Muros, se hundiera en apenas unos minutos, a primera hora de esta mañana.

Cuatro de los tripulantes fueron rescatados desde el barco por los marineros del pesquero 'Do Mar', con base en Porto do Son, y que estaba a unos 500 metros del lugar del naufragio. Otros dos ya estaban en el agua, tras lanzarse al mar al ver cómo su barco se iba a pique.

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Todos los tripulantes, muy nerviosos por lo sucedido, fueron atendidos por los sanitarios

A la llegada al puerto de Porto do Son, a los tripulantes les esperaban tres ambulancias, donde fueron atendidos en un primer momento por personal movilizado de 061. El patrón de la embarcación hundida y uno de los marineros fueron trasladados al Hospital do Barbanza, para una revisión y los otros tripulantes fueron atendidos por los sanitarios en el mismo muelle, todos muy nerviosos por lo sucedido.

Desde Salvamento Marítimo también han indicado que el avión Sasemar 101 hará un vuelo de reconocimiento por la zona del naufragio, aunque "no hay peligro de contaminación".