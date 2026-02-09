Rescatados los siete tripulantes de un buque que quedó a la deriva frente a la costa de A Coruña

Los siete tripulantes del pesquero 'Itoitz', con puerto base en Ondarroa (Bizkaia), tuvieron que ser rescatados por el pesquero 'Abra de Muxía

Los siete tripulantes del pesquero 'Itoitz', con puerto base en Ondarroa (Bizkaia), tuvieron que ser rescatados por el pesquero 'Abra de Muxía' después de que su buque sufriese una escora y quedase a la deriva. Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo consultadas por Europa Press, el incidente se produjo sobre las 10.50 horas de este lunes cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'.

En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del Itoiz, que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña. Fue el propio patrón del pesquero 'Itoitz' el que ordenó la evacuación de la tripulación a una balsa salvavidas ante la situación del buque, que permanece sin tripulación y a la deriva.

El helicóptero Helimer 402 de Salvamento Marítimo realizó la evacuación de los siete tripulantes y los trasladó al aeropuerto de A Coruña-Alvedro. Asimismo, el buque María Pita de Salvamento Marítimo se dirigió a la zona para evaluar la situación y continuar con el operativo.

Cuando el helicóptero regresaba a A Coruña con los tripulantes, también tuvo que realizar la evacuación médica de un marinero del pesquero 'Hermanos Soage', que se encontraba a 10 millas al norte de la Torre de Hércules.

De esta forma, trasladó a los ocho tripulantes al aeropuerto de la ciudad herculina.