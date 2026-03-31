La Cofradía de Ferrol fue la primera en toda España en incluir a las mujeres en la participación de las procesiones

Lunes Santo, de las opiniones enfrentadas por el papel de la mujer en Sagunto a la masificación de Málaga

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Este pasado Lunes Santo en Sagunto, Valencia, hubo opiniones enfrentadas sobre la participación de las mujeres debajo de los tronos de Semana Santa. Había quienes defendían que se trata de una tradición de cientos de años y que no se tiene por qué cambiar, pero muchos otros defendían que las tradiciones también tienen que adaptarse.

En Ferrol, A Coruña, ya con el sol escondido, la de Dolores no hay polémica que valga ya que está formado por solo mujeres. La reportera Laura Quejeiro explica por qué la cofradía ha decidido cambiar la tradición para que las mujeres puedan participar en el levantamiento y paso de los tronos.

"Alrededor de 67 mujeres llevarán por las calles de Ferrol la virgen de la Esperanza. Entre todas ellas levantan más de dos toneladas de peso, algo que llevan haciendo desde 1987, cuando la Cofradía de Dolores de Ferrol se convirtió en la primera de España en contra con un tercio formado exclusivamente por mujeres".

Así es la Cofradía de Dolores

Sin duda, una cofradía que sigue siendo una tradición de hace décadas y que en una época mucho más antigua ya decidió incluir a las mujeres en la celebración de la Semana Santa, dándolas un protagonismo que en ninguna otra parte de España tenían hasta entonces y que todavía en muchas comunidades siguen luchando.

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"Las mujeres que sacaron el trono de la virgen de la Esperanza en 1987 fueron pioneras en procesionar. Este martes la procesión hará un recorrido de más o menos tres horas por gran parte de las calles de Ferrol". La procesión comienza una vez caiga el sol y está formada por más de 60 mujeres que se meten debajo del trono y caminan a paso lento y bailan la virgen al ritmo de la música.