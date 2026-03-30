El momento ha generado críticas hacia la actitud de uno de los portadores del trono durante el traslado del Cautivo

El Domingo de Ramos da comienzo a la Semana Santa: un hombre sufre una parada cardiorrespiratoria en una procesión en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba

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Miles de personas y cientos de claveles rojos arroparon este pasado sábado en Málaga las imágenes de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada en su tradicional traslado desde su templo hasta la casa de hermandad tras la misa celebrada en la iglesia de San Pablo.

Este traslado antecede a la gran procesión del Lunes Santo, en la que esta cofradía recorre las calles de Málaga en su semana más importante. El cortejo procesional se vivió con gran emoción y devoción. Sin embargo, también hubo lugar para la polémica.

Durante este traslado, es tradicional que los asistentes arrojen claveles rojos al trono en el que procesionan las imágenes titulares. En un vídeo difundido en redes sociales, se ve el trono cargado hasta arriba de flores. En un momento, uno de los hombres que porta el trono a sus hombros, recibe en la cara un ramo de flores y no oculta su indignación.

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Se ve como lanza de vuelta el ramo con enfado y pidiendo explicaciones con gestos a los asistentes que estaban presenciando la procesión. Miles de usuarios han criticado en redes tanto el gesto de lanzar el ramo como la actitud que ha mostrado el hombre.

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“Que vayan con gafas de sol me parece un total respeto hacia el cristo y la virgen…” o “Si no te gusta, no te pongas”, son algunos de los comentarios. Que se han publicado en el vídeo difundido en la red social TikTok.

A su paso por el Hospital Civil, los hombres de trono dejaron su sitio en los varales a hombres y mujeres (médicos, enfermeros y personal del centro), que con sus batas blancas han introducido el trono en el interior del edificio.

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El paso por el Hospital Civil

Con lágrimas en los ojos y un silencio solo roto por la banda que los acompañaba ha entrado para que los enfermos, protegidos con un toldo, pudieran verlo y pedir por su salud y la de sus familiares.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha tocado la campana del trono, junto a los también consejeros Carolina España, Rocío Blanco y Arturo Bernal, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otras autoridades.

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, presidió por primera vez la misa del alba en la plaza de San Pablo y durante su homilía ha aludido a la polarización extrema que vive la sociedad, a la guerra y al daño que causan los hombres con sus palabras.