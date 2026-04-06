Cada vez son más los jóvenes que optan por emprender como vía profesional

Con solo 17 años, Barrasa desarrolló una red social que hoy supera el medio millón de usuarios

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El mercado laboral ha dejado un balance positivo en marzo. El paro bajó en casi 23.000 personas, el doble que hace un año, y se sitúa en su nivel más bajo para este mes en los últimos 18 años, con algo más de 2,4 millones de desempleados. La caída del desempleo se concentra sobre todo en el sector servicios, impulsado por la actividad estacional, y es más intensa entre mujeres y mayores de 25 años.

Además, el paro juvenil también ha marcado mínimos históricos. En este contexto, cada vez son más los jóvenes que optan por emprender como vía profesional, aprovechando especialmente el potencial de las redes sociales para impulsar sus proyectos desde cero.

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Los jóvenes apuestan por lo digital

Es el caso de varios perfiles que han convertido su presencia digital en una oportunidad de negocio. Algunas iniciativas nacen directamente de su entorno más cercano, como la de tres jóvenes emprendedoras que, tras recorrer distintas universidades, decidieron lanzar su propia marca de ropa. En apenas dos años han logrado posicionarse en internet, donde aseguran que gran parte de su crecimiento se debe a la cercanía que generan con su público a través de redes sociales, especialmente entre los más jóvenes.

En esta misma línea destaca el caso de Barrasa, que con solo 17 años desarrolló una red social que hoy supera el medio millón de usuarios. Ahora, con 22, trabaja en el lanzamiento de una nueva plataforma orientada a conectar a usuarios con empresarios consolidados, en un intento de facilitar oportunidades y generar comunidad en el ámbito profesional. Su trayectoria refleja una tendencia creciente: jóvenes que identifican nichos digitales y apuestan por ellos desde edades muy tempranas.

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Estos emprendedores no se definen como influencers, sino como empresarios que han sabido adaptarse a un entorno en el que la visibilidad y el marketing comienzan, en muchos casos, desde el propio teléfono móvil. Una fórmula que gana peso entre las nuevas generaciones y que está contribuyendo a transformar el mercado laboral juvenil.