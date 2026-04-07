Una llamada al 112 cerca de las 23,30 horas informó del suceso

La intoxicación se habría debido a un calentador en mal estado

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CáceresDos menores de 6 y 13 años y una joven de 19 años han resultado heridas graves por intoxicación de monóxido de carbono en la pedanía de Barquilla de Pinares (Cáceres).

Una llamada al 112 cerca de las 23,30 horas informó de este suceso, hasta donde se desplazaron una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, un equipo del PAC de Talayuela y efectivos de la Guardia Civil y bomberos.

La intoxicación se habría debido a un calentador en mal estado

Las heridas fueron trasladadas hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, según los datos aportados por el Centro de Urgencias 112 Extremadura.

Según recoge el medio local HOY, el suceso ha ocurrido por un escape de gas debido a un calentador en mal estado.