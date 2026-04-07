El joven zaragozano, de 21 años, se ha proclamado campeón del campeonato universitario de baloncesto estadounidense con los Michigan Wolverines

"Es un orgullo muy grande poder representar a España, a Zaragoza y a Aragón, que es mi casa, donde nací y donde crecí"

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Aday Mara se ha convertido en todo un fenómeno del baloncesto nacional después de convertirse en el primer español en ganar la NCAA, el campeonato de baloncesto universitario norteamericano. Con sus compañeros de los Michigan Wolverines, el joven zaragozano, de 21 años, se impuso a los UConn Huskies por 69-63 con un logrado triunfo que termina de sellar no solo una excepcional campaña del veinteañero sino además un logro histórico que ahora solo espera poder ampliar.

“Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario, del baloncesto en Estados Unidos, es un gran honor. Estoy con ganas de volver a hacerlo en otros niveles”, declaró poco después de hacerse con el triunfo, tras el cual se fundió también en un emotivo abrazo con sus padres, a los que se dirigió corriendo nada más proclamarse campeón.

Aday Mara, de Zaragoza a Estados Unidos para hacer historia en la NCAA

Ese abrazo junto a sus progenitores escenificaba también el triunfo de un largo camino y de un notable sacrificio en busca del sueño de triunfar en el baloncesto. Aday Mara tuvo que dejar atrás su tierra natal para perseguirlo, abandonando las filas del Casademont Zaragoza y rompiendo el contrato para firmar con la Universidad de California.

De Zaragoza hasta Los Ángeles, el ‘gigante’ aragonés comenzaba así su periplo por Estados Unidos, donde los primeros años no fueron fáciles. Sin terminar de encajar en las dos primeras temporadas en la Universidad de California, pero sin rendirse, fue en abril de 2025 cuando recaló en los Michigan, donde no ha dejado de crecer y desarrollarse hasta alcanzar un nivel que no solo le ha llevado a ser parte fundamental de la conquista del campeonato NCAA sino además a ser elegido en el quinteto ideal del ‘March Madness’, como también se conoce popularmente al torneo universitario.

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En su camino al título, Aday Mara impresionó en partidos como la semifinal de la Final Four, donde anotó 26 puntos marcando su récord personal, siendo el máximo anotador del partido y registrando además nueve rebotes, tres asistencias y dos tapones para acabar con las aspiraciones de Arizona.

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Antes de eso, también en el partido clave para colarse en la propia Final Four realizó una gran actuación con 11 puntos, cuatro rebotes, dos tapones y un robo en apenas 18 minutos sobre la cancha frente a los Tennessee Volunteers, a los que ganaron por 95-62.

En total, Aday Mara promedia 11,9 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias en una media de 23,2 minutos por partido, siendo titular en 36 de 37 partidos.

Aday Mara y su "orgullo" representando a su tierra

Con 21 años recién cumplidos este 7 de abril, Aday Mara, hijo de Francisco Javier Mara, quien también fue jugador de baloncesto y llegó a jugar en la ACB con el Basket Zaragoza, y de Geli Gómez, que fue jugadora de voleibol, celebra el logro conseguido desde el agradecimiento a todos aquellos que le han apoyado en el camino.

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"Quiero decir a toda la gente que se ha levantado a ver los partidos, que me ha mandado mensajes, que los he visto y han sido muy importantes para jugar como he estado jugando. Muchas gracias y vuelvo a pedirles perdón por la hora de los partidos" bromeaba en declaraciones a 247Sports, agradecido.

“Un orgullo muy grande poder representar a España, a Zaragoza y a Aragón, que es mi casa, donde nací y donde crecí. Un orgullo increíble estar haciendo esto y poder poner el nombre de mi país y de mi ciudad en lo más alto”, declaró también en palabras al medio Westwood One Sports, ante los que reconoció cómo fue su incursión en el campeonato universitario.

“Cuando estaba en España casi no sabía ni lo que era esto, porque solo seguía baloncesto europeo y NBA. Estar en UCLA y ver que los equipos que llegaban aquí tan lejos tenían tanta influencia, lo veía tanta gente... Eran partidos que decía ‘yo quiero jugar ahí algún día’. Poder tener la oportunidad después de estos dos años en la Universidad de California de Los Ángeles de jugar aquí, delante de todos estos fans nuestros que han estado increíbles durante toda la temporada, es increíble. Ni me lo esperaba cuando estaba en España, ni pensaba que podía pasar cuando estaba en UCLA. Es todo una sorpresa y una experiencia increíble”, señaló.