Celia Molina 07 ABR 2026 - 11:49h.

María Ángeles Muñoz ha redactado un texto en su cuenta de Instagram para zanjar al fin los rumores de crisis en el grupo

Las dudas surgieron de otros comentarios que ella misma hizo en las redes sobre su imposibilidad de "permanecer callada"

Compartir







Después de un 2025 muy complicado, en el que los problemas de salud de Dioni obligaron al grupo a cancelar numerosos conciertos, Camela ha vuelto a retomar su gira + de 30. A pesar del paso de los años, este dúo flamenco sigue siendo toda una referencia de la música española y continúa llenando estadios, como ha ocurrido en sus últimos conciertos en Chile.

Allí volvieron a disfrutar de la música María Ángeles Muñoz y Dioni, después de que una grave faringitis, que derivó en una fisura en la garganta de él, pusiera en duda que pudieran volver a cantar. Sin embargo, este regreso se ha visto ensombrecido por los rumores de una posible separación del grupo, provocadas por unas extrañas palabras que la propia María Ángeles escribió en su cuenta de Instagram:

"Está todo bien"

"La música es una parte muy importante en mi vida y siempre viviré con ella. Todo tipo de música a mí me llena la vida. La verdad siempre va conmigo. Con la verdad se vive en paz, y yo no miento si no es par dar alguna sorpresa. Mentiras piadosas no hacen daño. Eso te deja la conciencia tranquila", dijo en varias de sus entradas. "Mucho tiempo no puedo permanecer tan callada y, aunque estoy muy bien acompañada, soy libre y vuelo cuando quiero. Es bueno recordármelo a mí misma de vez en cuando", añadió en otra.

Tan enigmáticas declaraciones causaron la incertidumbre entre sus fans, si bien los rumores de su separación son algo constante entre los integrantes de Camela. Dioni, como cuñado de María Ángeles, tiene una relación muy estrecha con su co-cantante y las rencillas entre ellos, animadas por la confianza que se tienen y por la cantidad de años que llevan actuando y componiendo juntos, son muy habituales, sin que ello signifique que está en juego su continuidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Estamos tranquilos y felices"

Una vez más, María Ángeles, en su cuenta personal de Instagram (no en la oficial del grupo), he negado que exista un problema grave entre ellos. En uno de sus stories, la artista ha asegurado que "todo está bien" y que no sabe de dónde han salido las últimas especulaciones:

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Escribo canciones y poesías si quiero. Todo lo que escribo no tiene porque ser parte de mi vida. Me gusta escribir. El nuevo disco está quedando chuli chuli, y ya sabéis que la verdad siempre va conmigo. Está todo bien y no sé de dónde han salido ciertas cosas que yo no he dicho y por nuestros seguidores escribo esto, ya que es la verdad, para que estéis tranquilos y felices como lo estamos nosotros. ¡Nos vemos en los conciertos!", ha escrito en una texto aclaratorio.

Y, reiterando una de las frases que escribió en un principio, Ángeles ha repetido que "todas las personas somos libres aunque estemos muy bien acompañadas". "Yo lo estoy afortunadamente y quien no se sienta libre, no es, ni podrá ser feliz. Que vuele. Esto último, igual lo incluyo en alguna canción", ha sentenciado, mientras utiliza sus redes para promocionar su nuevo single.