Blanca Agost 09 ABR 2026 - 18:03h.

Los conventos de monjas de clausura tienen cada vez menos servidoras de cristo y están más envejecidas

Entre lo rebelde y la maldad: ¿por qué las monjas están de moda?

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En España permanecen hoy algo más de 6.000 monjas de clausura, una cifra que refleja un descenso sostenido de vocaciones en las últimas décadas. Pese a la caída generalizada, los conventos siguen recibiendo a jóvenes que optan por una vida apartada del mundo exterior. 'Los Domingos', ganadora del Goya a la Mejor Película, ha devuelto a la actualidad la realidad de estas comunidades, mostrando su rutina, su aislamiento y las motivaciones de quienes deciden ingresar en ellas.

Los monasterios y conventos de clausura mantienen una presencia estable en el territorio español, aunque con comunidades cada vez más envejecidas. En este contexto, los casos de jóvenes que ingresan con 18 años se han convertido en excepciones que llaman la atención incluso dentro de la Iglesia.

“Me fui sin el consentimiento de mis padres"

Entre los testimonios destaca el de María Teresa, que decidió entrar en una orden tras finalizar el bachillerato. “Tenía muchísimos amigos, salía y entraba, me encantaba, quería estudiar Medicina y el monjión ni pensarlo”, explica desde la reja que separa su vida actual de la anterior. Su familia, pese a ser católica, no aceptó su decisión. “Me fui sin el consentimiento de mis padres. Hice una maletilla, nada, con cuatro cosas y me vine”.

La joven ingresó a los 18 años, convencida de su vocación. “Decían que era una locura, que yo era todavía muy inmadura, que era una niña”, recuerda.

Otro caso es el de Marta, monja benedictina de clausura desde hace una década y conocida por su actividad en redes sociales. Con 470.000 seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube, utiliza estas plataformas para orientar a jóvenes que se plantean la vida religiosa.