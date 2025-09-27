Alauda Ruiz de Azúa es la segunda directora española que logra la Concha de Oro en San Sebastián, tras Jaione Camborda en 2023

'Los domingos', la película de la directora vizcaína Alauda Ruiz de Azúa sobre una joven que comunica a su familia que quiere ser monja de clausura, se ha alzado con la Concha de Oro en el 73 Festival de Cine de San Sebastián. Una edición, la de este año, que ha estado marcada por el tema del genocidio en Gaza.

En este caso, el jurado presidido por Juan Antonio Bayona ha coincidido con la crítica y ha decidido reconocer con el galardón más importante del Festival el trabajo de Ruiz de Azúa, que se convierte en la segunda directora española en conseguirlo, tras Jaione Camborda en 2023.

"Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, mirar distinto, también lo que es ajeno a ti. Tratar de entender algo no es compartirlo", ha afirmado la directora tras recoger el premio.

Desde 2020, la Concha de Oro del prestigioso certamen donostiarra ha ido a parar a manos de directoras excepto el año pasado, cuando lo ganó Albert Serra con el filme 'Tardes de soledad'.

Palmarés completo del Festival de San Sebastián

Concha de Oro a la Mejor Película: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Especial del Jurado: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Concha de Plata a la Mejor Dirección: Joachim Lafosse por 'Six jours ce printemps-là' (Bélgica)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación protagonista: Ex aequo José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España), y Zhao Xiaohong por 'Her Heart Beats in Its Cage', de Qin Xiaoyu (China)

Concha de Plata a la Mejor Interpretación de reparto: Camila Plaate por 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio a la Mejor Fotografía: Pau Esteve por 'Los tigres', de Alberto Rodríguez (España)

Premio al Mejor Guion: Joachim Lafosse, Chloé Duponchelle y Paul Ismaël por 'Six jours ce printemps-là', de Joachim Lafosse (Bélgica)

Otros premios oficiales

Premio Nuevos Directores: 'Wheightless', de Emilie Thalund (Dinamarca). Mención especial: 'Aro berria', de Irati Gorostidi (España)

Premio Horizontes Latinos: 'Un poeta', de Simón Mesa Soto (Colombia). Menciones especiales: 'Hiedra', de Ana Cristina Barragán (Ecuador) y 'Un cabo suelto', de Daniel Hendler (Uruguay).

Premio Zabaltegi Tabakalera: 'La torre de hielo', de Lucile Hadzihalilovic (España). Mención especial: 'Blue Heron', de Sophy Romvari (Canadá)

Premio Culinary Zinema: 'Mam', de Nan Feix (Francia)

Premio del Público a la Mejor Película: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio del Público Película Europea: 'Amélie et la métaphysique des tubes', de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han (Francia)

Premio DAMA de la Juventud: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Nest The Mediapro Studio: 'How to Listen to Fountains', de Eva Sajanová (Eslovaquia)

Premio "Otra mirada" de RTVE: 'Las corrientes', de Milagros Mumenthaler (Argentina). Mención: 'Belén', de Dolores Fonzi (Argentina)

Premio Irizar del Cine Vasco: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azua (España). Mención: 'El último arrebato', de Marta Medina y Enrique López Lavigne (España)

Premio Cooperación Española: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)

Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'La voz de Hind', de Kaouther Ben Hania (Túnez)

Premio Eusko Label: 'Hatsa', de Josu Ozaita Azpiroz, primer premio, y 'Gatz Harana', de Saioa Miguel, segundo (España)

Premio Loterías: 'Maruja', de Álvaro G. Company, primer premio, y 'Medusas', de Iñaki Sánchez Arrieta, segundo (España)

Premio Dunia Ayaso: Belén Funes por 'Los tortuga' (España)

Premios de la industria

Premio WIP Latam: 'Moscas', de Fernando Eimbcke (México)

Premio EGEDA WIP Latam: 'A la hora de poner la mesa ya no éramos cinco', de Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio Ramírez (Colombia)

Premio WIP Europa: 'February, Seven Days', de Tatjana Moutchnik (Alemania)

Premio del XIV Foro de Coproducción Europa-América Latina: 'No me dejen morir solo', de Francisco Rodríguez Teare (Chile)

Premios paralelos

Premio Feroz Zinemaldia: 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (España)

Premio Sebastiane: 'Maspalomas', de Aitor Arregi y José Mari Goenaga (España)

Premio Sebastiane Latino: 'La misteriosa mirada del flamenco', de Diego Céspedes (Chile)

Premio Lurra Greenpeace: 'Historias del buen valle', de José Luis Guerín (España)