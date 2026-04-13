Claudia Barraso 13 ABR 2026 - 21:59h.

Amparo Díaz, abogada de violencia de género, habla sobre el trámite a seguir tras la primera denuncia interpuesta por una víctima y de los fallos del sistema

El presunto asesino de Córdoba mató a su expareja Tulia una hora antes de acudir al juicio que tenía contra ella

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Las dos últimas mujeres, ambas víctimas de genero, han fallecido, sumando dos nuevos casos de crimen machistas en lo que va de año. Las dos habían denunciado previamente y figuraban dentro del sistema VioGén. Las parejas contaban además con una orden de alejamiento. Perfiles que se repiten cada vez más que, a pesar de existir denuncia y tener esa protección del sistema, los maltratadores consiguen su objetivo.

El periodista José Rocamora analiza desde el plató de Informativos Telecinco los casos de las 17 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026. Es una cifra muy elevada para tan solo cuatro meses, pero el panorama no parece ser más favorable si seguimos unos años atrás. Incluso, teniendo de referencia el año 2020, los datos siguen reflejando lo mismo.

Casi la mitad de esas víctimas mortales en ese año, había denunciado a su agresor. Además, hay que tener en cuenta que, aunque se habían establecido medidas previas en siete de los casos, el denunciado quebrantó la orden de alejamiento, lo que genera más dudas sobre la seguridad y la fiabilidad de las medidas de protección hacia las víctimas.

Sobre el trámite tras la primera denuncia de la víctima

En numerosas ocasiones, cuando aparece un nuevo caso lo primero que hay que preguntarse es qué está fallando a la hora de garantizar la máxima protección de las mujeres. Las personas especializadas en estos casos tan poco resueltos de asesinatos de mujeres que se suponen que estaban protegidas por el sistema VioGén, denuncian una falta de información desde el momento de la primera denuncia.

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Sobre el proceso que sigue la denuncia, Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género afirma que la tramitación suele ser "deficitaria o superficial": "Nos falta la participación del entorno de la víctima. Nos faltan también profesionales que le están dando apoyo a la víctima, que sospechan que hay una situación de maltrato, incluso un peligro. No hay que acordar una medida de alejamiento, sino una prisión preventiva"