Alberto Rosa Europa Press 20 ABR 2026 - 14:39h.

El incidente “en ningún momento ha supuesto un riesgo para los viajeros”, han señalado desde Renfe

Un tren arrolla a una persona en un paso no autorizado junto a la estación de Palencia

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Los pasajeros de un tren Avant que partía de Córdoba y con destino Sevilla han vivido este lunes un viaje de susto y miedo, después de que los cristales del coche número dos se astillaran durante el trayecto, que “en ningún momento ha supuesto un riesgo para los viajeros”.

El incidente ha tenido lugar a la altura de Hornachuelos, en Córdoba y, según ha informado el servicio de comunicación de Renfe a Europa Press, el accidente se ha producido sobre las 6,58 horas. El tren ha podido completar su recorrido con normalidad y, según las mismas fuentes, el incidente no ha supuesto un retraso en la llegada a su destino. El ‘Diario Córdoba’ ha recogido algunos de los testimonios de los pasajeros que viajaban en el convoy.

“Hemos pasado mucho miedo”, relata al citado medio Rosa Natera, una cordobesa que usa con frecuencia este servicio, utilizado especialmente por trabajadores que se desplazan a diario a Sevilla. Aunque los fragmentos no llegaron desprenderse al suelo ni abrirse un boquete, el impacto dejó a los pasajeros “muy asustados” durante el resto del recorrido.