El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha confirmado el aciago suceso

El agente se encontraba "en una misión especial en otras dependencias"

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GuadalajaraUn inspector de la Policía Nacional ha muerto este fin de semana en Guadalajara tras un disparo accidental de su arma reglamentaria. Identificado como Luis A., de 48 años, todo ha ocurrido mientras estaba en un operativo policial, como ha confirmado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido.

"Se le disparó la pistola que llevaba en una pierna", ha detallado este último, insistiendo en que su muerte se ha producido por un aciago accidente.

El inspector de la Policía Nacional que ha muerto en Guadalajara estaba en “una misión especial”

Según ha precisado José Pablo Sabrido, el fallecido es un agente que había pertenecido al Grupo Especial de Operaciones (GEO) y estaba "en una misión especial en otras dependencias".

“Fue un accidente y hasta ahí es donde puedo decir”, ha reiterado el delegado del Gobierno.

Según recoge El Mundo, el fallecido estaba actualmente destinado en la Brigada Operativa de Apoyo (BOA) y tenía una amplia trayectoria profesional dentro de la Policía Nacional. Su muerte habría ocurrido cuando entraba en el coche con el arma metida en el pantalón y, según las primeras hipótesis, citadas por el mismo medio, estaría cargada y sin el seguro.

Como consecuencia del fatal suceso, la bala le alcanzó la arteria femoral, provocando una gran pérdida de sangre en un corto espacio de tiempo. Además, en esos momentos se encontraba solo, lo que ahondó en la fatalidad dificultando que recibiese asistencia inmediata.