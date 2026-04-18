La familia de María Caamaño Múñez ha compartido un comunicado tras su fallecimiento

Los mensajes de despedida a María Caamaño, la 'princesa guerrera': "El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita"

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La familia de María Caamaño Múñez, la menor cariñosamente apodada la ‘princesa futbolera guerrera’, ha compartido un comunicado tras su fallecimiento la mañana del pasado jueves a los 13 años de edad, víctima de un Sarcoma de Ewing.

En el comunicado, la familia ha querido dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas tras la triste noticia: "Queremos daros las gracias de todo corazón. Nos han llegado miles de mensajes cargados de fuerza y, aunque nos es imposible responder a cada uno, queremos que sepáis que hemos sentido cada palabra de aliento", han comenzado escribiendo.

"María vivirá para siempre en ese rinconcito del corazón de quienes la conocisteis"

"En estos momentos de tanto vacío, ver cómo os habéis volcado todos nos confirma la huella imborrable que ha dejado María . Como siempre decimos, el bicho ha podido llevarse su presencia física, pero jamás podrá tocar su alma ni su luz. Esa esencia única de María vivirá para siempre en ese rinconcito del corazón de quienes la conocisteis", continúan.

"Y tal como ella nos enseñó, seguimos repitiendo y no nos cansaremos de decir que SIN INVESTIGACIÓN NO HAY VIDA. SEGUIR SONRIENDO Y SEGUIR SUMANDO como a María le gustaba. Es nuestro compromiso con ella y con todos los que siguen luchando. Gracias por estar ahí, por no soltarnos la mano y por ayudarnos a mantener el recuerdo de María más vivo que nunca", concluyen.

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La lucha de María por recaudar fondos para la investigación del Sarcoma de Ewing

Tanto María como su familia han luchado por recaudar fondos para la investigación del Sarcoma de Ewing y otros tipos de cáncer infantil, para lo que crearon la Fundación 'La Sonrisa de María'. Fruto de su esfuerzo, en julio del pasado año se inauguró 'el Jardín de María' un espacio lúdico y educativo para niños en el Hospital de Salamanca en un acto presidido por Alfonso Fernández Mañueco.

La menor fue galardonada con el Premio Castilla y León de Valores Humanos y Sociales de Castilla y León en la última edición.

María Caamaño, con una familia de mucha tradición futbolera - su tío Ángel Caamaño fue portero de la UD Salamanca- era una gran aficionada al balompié. De hecho, su imagen levantando la Eurocopa que la Selección Española ganó en el año 2024 la hizo muy popular.