Tres furgonetas ocupadas presuntamente por seguidores de la Real Sociedad rodearon el vehículo durante varios minutos en plena carretera

Desde la Benemérita han confirmado que se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido

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La Guardia Civil ha abierto una investigación tras la denuncia de varios aficionados del Atlético de Madrid que aseguran haber sufrido un episodio de acoso en carretera cuando regresaban de la final de la Copa del Rey. Los hechos habrían tenido lugar en la autovía A-5, a la altura de Mérida, donde el grupo viajaba en una autocaravana identificada con símbolos del equipo rojiblanco.

Según el relato de una de las afectadas, Sandra, tres furgonetas ocupadas presuntamente por seguidores de la Real Sociedad rodearon el vehículo durante varios minutos, realizando maniobras peligrosas, como se puede ver en varios vídeos que circulan por la Red.

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"Fue vergonzoso": la denuncia de la aficionada

La aficionada ha asegurado que vivieron momentos de gran tensión: “Fue vergonzoso”, recogió en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE, al tiempo que describía cómo los otros conductores intentaban intimidarlos con volantazos y cambios bruscos de carril.

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La denunciante también sostiene que en uno de los vehículos llegaron a abrir una puerta lateral mientras circulaban para increparles y exigirles que se detuvieran. Ante la situación, los ocupantes de la autocaravana optaron por desviarse a una vía de servicio para evitar mayores riesgos. Durante el incidente, contactaron con la Guardia Civil y facilitaron las matrículas de los vehículos implicados.

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Desde la Benemérita han confirmado que se ha iniciado una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si los hechos podrían constituir una infracción penal o administrativa. Mientras tanto, la aficionada ha difundido varios vídeos en redes sociales y ha manifestado su intención de colaborar con las autoridades para que se depuren responsabilidades.