La pequeña murió esta semana a los 13 años por el sarcoma de Ewing

El emotivo comunicado de la familia de María, la ‘princesa futbolera guerrera’, tras su muerte: "Sin investigación no hay vida"

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SevillaLa Real Sociedad ha querido rendirle homenaje a María Caamaño, conocida como la 'princesa guerrera futbolera', en la final de la Copa del Rey en Sevilla. La pequeña murió esta semana a los 13 años por el sarcoma de Ewing, del que fue diagnosticada con tan solo siete. Con su nombre escrito en la banda del brazo, varios futbolistas se han acercado a la cámara para señalar al cielo y mandarle un beso a la niña.

A María le encantaba el fútbol. En julio de 2014, la pequeña acompañó a los jugadores de la selección española tras ganar su cuarta Eurocopa. “Tú nos enseñas cada día, a Álex [Baena], a mí, lo que es luchar y lo que es ser un superhéroe en la vida”, llegó a expresar el futbolista Álvaro Morata.

El jugador del Atlético de Madrid, Álex Baena, también se pronunció tras su fallecimiento: "Descansa, María, gracias a la vida por haberme cruzado en tu camino”.

"Nos han llegado miles de mensajes cargados de fuerza", recalca la familia en un comunicado

La familia de María ha dado las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas tras la triste noticia: "Queremos daros las gracias de todo corazón. Nos han llegado miles de mensajes cargados de fuerza y, aunque nos es imposible responder a cada uno, queremos que sepáis que hemos sentido cada palabra de aliento".

"En estos momentos de tanto vacío, ver cómo os habéis volcado todos nos confirma la huella imborrable que ha dejado María . Como siempre decimos, el bicho ha podido llevarse su presencia física, pero jamás podrá tocar su alma ni su luz. Esa esencia única de María vivirá para siempre en ese rinconcito del corazón de quienes la conocisteis", continúan diciendo en el comunicado.

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"Y tal como ella nos enseñó, seguimos repitiendo y no nos cansaremos de decir que SIN INVESTIGACIÓN NO HAY VIDA. SEGUIR SONRIENDO Y SEGUIR SUMANDO como a María le gustaba. Es nuestro compromiso con ella y con todos los que siguen luchando. Gracias por estar ahí, por no soltarnos la mano y por ayudarnos a mantener el recuerdo de María más vivo que nunca", concluyen.

El sarcoma de Ewing, un agresivo cáncer que crece en los huesos o el tejido que los rodea

El sarcoma de Ewing es un agresivo cáncer que afecta a niños y adultos jóvenes y que crece en los huesos o en el tejido que los rodea. En la mayoría de ocasiones se forma en las piernas, las costillas, los brazos o la columna, pero se pueden expandir a los pulmones o la médula ósea.

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Se estima una incidencia anual de 2.93 casos por 1.000.000 de habitantes, según apunta la Asociación Española Contra el Cáncer. El sarcoma de Ewing, según detalla MedlinePlus, se puede presentar en cualquier momento durante la niñez y los comienzos de la edad adulta. El Oncohealth Institute destaca que las causas exactas del cáncer de huesos son desconocidas aunque se cree que está relacionado con épocas de crecimiento rápido del hueso.