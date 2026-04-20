Más de 400 oficinas han sido habilitadas para empezar los trámites de regularización de forma presencial en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia

Regularización de inmigrantes: se registran 13.500 solicitudes el primer día

Compartir







El plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes arranca este lunes. Se atenderán en las oficinas de Correos y otras 400 de Extranjería habilitadas a todos los que hayan solicitado previamente cita, en las más de 400 disponibles en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia.

El proceso se inició el pasado jueves cuando se activó el plazo solo para las peticiones telemáticas, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recibió en las primeras 24 horas 13.500 solicitudes, así como la reserva de 19.633 citas para hacer las peticiones de forma presencial a partir de mañana.

El Gobierno ha habilitado 30 oficinas de la Seguridad Social abiertas de lunes a viernes de 16 a 19 horas; 371 oficinas de Correos en capitales de provincias o ciudades de más de 50.000 habitantes abiertas de lunes a viernes de 8.30 horas a 17.30 horas y cinco Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia en horario de 16:00 a 19:00 horas.

Se podrán beneficiar de la regularización aquellas personas que estén en España desde antes del pasado 1 de enero y los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven cinco meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Junto a su solicitud, deberán aportar, entre otros documentos, aquellos que demuestren el tiempo de estancia en España, el certificado de antecedentes penales y -solo en algunos casos- un informe de vulnerabilidad certificado por una ONG acreditada por el Gobierno como colaboradora en materia de extranjería.

Los beneficiarios obtendrán una autorización para residir y trabajar en España durante un año y, después de este periodo, podrán dar el paso a otro permiso más estable de los contemplados en el reglamento de extranjería o, si no cumplen los requisitos, solicitar una prórroga por un año más.

Nueves comunidades gobernadas por el PP recurren la regularización de inmigrantes

La aprobación de esta regularización de migrantes, que ya residían en nuestro país, ha provocado una batalla en algunas comunidades, en especial las gobernadas por el PP, que están empezando a recurrir ese decreto sin consenso y que denuncian no haber tenido un debate en el Parlamento.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha mostrado a favor de las palabras de Alberto Nuñéz Feijóo porque en opinón del líder de la formación de ultraderecha, esta regularización "va a producir un efecto llamada, que va a traer muerte, que va a traer inseguridad a las calles". Madrid, han anunciado que recurrirán el decreto y acusa al Gobierno de hacerlo con fines electoralistas. "¿Por qué hacen esto ahora para mover los censos? ¿No será porque el sistema electoral ya no les conviene como está?", decía Isabel Díaz Ayuso.

En Andalucía, a las puertas de sus elecciones autonómicas, han decidido no pronunciarse: "Nosotros no queremos polarizar", afirmaba Carolina España, portavoz de la Junta de Andalucía. Y su posición es lógica, en un comunidad eminentemente agrícola, que necesita miles de personas para incorporarse a la agricultura.