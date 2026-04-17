Obtener la regularización abre las puertas a contratos de trabajo, compra de vivienda o libertad de movimientos sin miedo a ser detenidos

Regularización de inmigrantes: se registran 13.500 solicitudes el primer día

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El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes iniciado por el Gobierno abre una puerta a la esperanza a más de medio millón de extranjeros que viven y trabajan en nuestro país, pero que tienen menos derechos. A partir de ahora y si logran completar el proceso disfrutarán de ventajas que hasta ahora no tenían, como acceso a contratos de trabajo o prestaciones de desempleo.

Hasta ahora, el único derecho que tenían estas personas con residencia ilegal en España era la atención sanitaria universal, pero ahora la cosa cambia, sobre todo a nivel laboral y de seguridad, ya que no tendrán miedo a ser identificados por la policía y expulsados del país.

Miedo a la Policía y a ser engañados

Una parte importante de este colectivo podrá abandonar la economía sumergida y disponer de contratos legales con todos sus deberes y, también sus derechos. Ya no tendrán que aceptar ofertas humillantes como reconocen algunos inmigrantes sin documentación legal para trabajar en España.

Para muchos de los que ya han comenzado los trámites de regularización y están a la espera de la confirmación de su expediente, el principal miedo era el de ser detenidos por una patrulla de la Policía y obligados a identificarse sin tener la documentación en regla.

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No es difícil encontrar muestras de agradecimiento en muchas de estas personas que llevan años entre nosotros pero a los que les ha sido imposible regularizar su situación. Reconocen que han sufrido engaños, timos y estafas que, en muchas ocasiones les hicieron perder la esperanza, algo que ahora ven con ilusión mientras hacen cola en las oficinas en las que solicitan la documentación necesaria para ser considerados legales.