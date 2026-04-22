Exmiembro de los Testigos de Jehová: “Buscan provocar inseguridad para convertirte en alguien vulnerable”

Miguel Torres, exmiembro del grupo religioso, apunta a la existencia de estructuras internas de vigilancia que evalúan la conducta de los miembros

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado una sentencia que refuerza el derecho a la libertad de expresión de las víctimas de los Testigos de Jehová. En concreto, el tribunal avala que quienes han sufrido experiencias negativas dentro de esta organización puedan referirse a ella como “secta destructiva” sin que sea un delito. Miguel Torres, exmiembro de la organización, ha compartido su experiencia en 'Vamos A Ver', describiendo un sistema basado en el control total y la manipulación emocional.

Torres apunta a la existencia de estructuras internas de vigilancia que evalúan la conducta de los miembros

“Se controla todo, el flujo de información, lo que tú lees, la ropa… es todo”, afirma, subrayando el nivel de supervisión al que, según él, están sometidos los fieles. El testimonio apunta a la existencia de estructuras internas de vigilancia encargadas de evaluar la conducta de los miembros. Además, denuncia comportamientos contradictorios entre algunos responsables: “La mayoría de los altos cargos tienen doble vida”, asegura.

PUEDE INTERESARTE Los testigos de Jehová suavizan su doctrina médica y aceptan las autotrasfusiones de sangre

Otro de los aspectos clave que destaca es la forma en que se genera dependencia emocional: “Buscan provocar inseguridad para convertirte en alguien vulnerable”. Esta dinámica, según su experiencia, se refuerza mediante normas estrictas sobre la apariencia o la conducta: “Un joven no se puede cortar el pelo con el típico corte moderno con rayas ni llevarlo largo”.

También describe situaciones de aislamiento familiar que califica como especialmente dolorosas: “Si viene mi hijo a casa, que le pongamos de comer aparte, ¿imaginas cómo se sentía?”. Según explica, estas prácticas suelen derivar en rupturas familiares y angustia emocional profunda.

PUEDE INTERESARTE La historia de superación de Noemí Navarro: de su expulsión de los Testigos de Jehová a ser un referente de la maternidad autista

Además, el exmiembro denuncia posibles irregularidades graves: “Que se resolviera el asunto dentro de la congregación, que no acudieran a los cuerpos policiales ni judiciales”, afirma, sugiriendo un posible encubrimiento de delitos para evitar dañar la imagen del grupo.

¿Qué dice la sentencia?

La resolución judicial establece que las víctimas pueden denominar libremente como “secta destructiva” a la organización, al estar amparadas por su experiencia y el derecho a expresarla. Sin embargo, este amparo no se extiende automáticamente a terceros, especialmente si cuentan con gran capacidad de difusión pública. Esto se debe a que existe una diferencia entre relatar vivencias propias y realizar afirmaciones que puedan afectar al derecho al honor de colectivos religiosos desde posiciones de influencia.