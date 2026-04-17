Lucía Garbayo, muere a los 88 años tras recibir la eutanasia al padecer un grave cáncer: "Ha sido una decisión muy pensada"
Lucía Garbayo, de 88 años, ha fallecido tras aceptar la eutanasia que llevaba siete meses reivindicando. La Comisión de Garantía y Evolución ha decidido aceptar la petición de la mujer tras estar padeciendo durante dos años un cáncer maxilofacial que le provocaron unas graves y dolorosas secuelas que no aliviaban ni las tres tomas de morfina que recibía al día.
Hace casi un mes, la mujer concedió una entrevista ‘El Diario Vasco’ donde hablaba de cómo era su sufrimiento diario y lo que significaba para ella recibir la eutanasia: “Esto no es vida, no puedo sufrir más”, decía. Aunque su solicitud no fue aprobada de primeras, tras el proceso de revisión que terminó este martes cuando un martes le comunicó que aceptaban su eutanasia. La mujer llevaba mucho tiempo tratando de conseguir que aceptasen su decisión de recibir una muerte digna.
“Ha sido una decisión muy pensada. No te levantas un día y dices ‘va, voy a pedir la eutanasia. No, creo que es el paso más difícil de tu vida”, añadió al mismo medio. Una decisión que fue consensuada con su familia a pesar de lo complicado que es aceptar la muerte de un ser querido: “Lo hablé con mi marido y entre tanto, hace dos meses me salió otro tumor, maxilofacial también".
El testimonio de la fallecida
"Mi camino es muy fácil de ver. Ya no voy a pasar otra operación de ese calibre para quedarme en las condiciones que he quedado, porque entonces me volvería loca del dolor y podría hacer un disparate. No se da cuenta de que puedes hacer cualquier cosa porque física y psicológicamente estás destrozada”.
Aunque tras el caso de Noelia Castillo la polémica de la eutanasia es un debate muy presente, cada vez más personas pueden recibir una muerte digna tras luchar durante mucho tiempo contra un sufrimiento irremediable médicamente y psicológicamente.