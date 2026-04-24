Francisco ha sido citado para declarar como investigado en el juicio por impago de la pensión a su hija Noemí

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La Guardia Civil ha localizado al cantante Francisco que estaba en paradero desconocido después de que un juez de instrucción de Barcelona ordenara su búsqueda para notificarle que tiene un procedimiento penal abierto por el presunto impago de la pensión de alimentos de su hija Naomi Apolinar. Según informa El Periódico, Francisco González Sarriá, que no se había personado en la causa con abogado ni procurador, deberá declarar en calidad de investigado.

El magistrado había archivado provisionalmente las diligencias para evitar la prescripción del delito, tras meses intentando sin éxito localizar al intérprete de Alcoy. En marzo, ante la imposibilidad de comunicarle la citación, ordenó a la Guardia Civil su búsqueda. Una vez cumplida la notificación, el juez ha reabierto la causa, que continuará su tramitación.

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Un conflicto que se remonta a 2006

La madre de Naomi aseguró que la joven era hija del cantante, extremo que él negó. Sin embargo, un juzgado le atribuyó la paternidad en 2006 después de que Francisco no acudiera a las pruebas biológicas. Desde 2013, la justicia le impuso el pago de una pensión de alimentos.

El propio artista ha manifestado públicamente su desacuerdo con esa resolución. “Esa niña no es mi hija. Según la ley sí, y lo respeto, pero la ley también se equivoca en ocasiones porque son personas las que la manejan. Yo no tengo ninguna hija, pero la ley ha dicho que sí y le ha dado mi apellido”, declaró.

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Cuando Naomi cumplió 18 años, Francisco presentó una demanda de modificación de medidas para suspender o reducir la pensión. La justicia rechazó su petición al no quedar acreditada la independencia económica de la joven, que seguía viviendo con su madre y carecía de recursos propios.

Con la citación ya practicada, el cantante deberá ahora responder ante el juez por el presunto impago de la pensión fijada judicialmente.