Elige pediatría en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y pone el foco en la vocación

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La número 1 del examen EIR (Enfermero Interno Residente) de este año, la madrileña de 22 años María Gallego, ha elegido plaza en la especialidad de pediatría en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús: “Los niños y la infancia son mi pasión, y creo que la labor enfermera en esta etapa es muy importante”.

El EIR es el sistema que permite a los profesionales de Enfermería acceder a una formación especializada en el sistema sanitario público, similar al MIR en Medicina, y supone una vía clave para mejorar la calidad asistencial y la atención a los pacientes en áreas específicas.

Gallego, que además trabaja como enfermera en un colegio de Tres Cantos, en Madrid, logró la mejor calificación en una convocatoria con 11.204 aspirantes para 2.279 plazas, lo que supone un ratio de 4,9 candidatos por plaza. Se ha formado en PlanEIR, que ha conseguido los tres números 1 en el EIR en los últimos tres años, consolidándose como uno de los centros de referencia en la preparación de esta prueba.

Ángela Iglesias ha señalado que la especialización enfermera sigue creciendo, en línea con la necesidad de contar con profesionales cada vez más cualificados en ámbitos como la pediatría, la salud mental o la geriatría. Sin embargo, ha advertido de que persisten desequilibrios entre la distribución de plazas y la demanda asistencial: “No todas las áreas están igual de cubiertas”.

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Elección del número 1 del MIR

Al igual que ocurre con el examen MIR (Médico Interno Residente), donde los primeros puestos suelen marcar tendencia en la elección de especialidades, la decisión de la número 1 del EIR refleja también la importancia creciente de áreas como la pediatría.

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En ambos casos, los aspirantes con mejor puntuación suelen optar por especialidades con alta vocación, impacto directo en el paciente y proyección profesional, lo que sirve como indicador de hacia dónde se orientan las nuevas generaciones de sanitarios.