Sentadillas a cambio de un billete de autobús gratis: más de 14.000 tickets en solo dos semanas

La iniciativa, promovida por un grupo de inversores del sector tecnológico y de la salud, ha repartido más de un millón de tickets desde que se puso en marcha

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Como lo lees. En la ciudad de Cluj-Napoca, en Rumanía, han creado una iniciativa de salud muy peculiar que consiste en la posibilidad de obtener un billete de autobús gratis si se realizan 20 sentadillas correctas en un tiempo máximo de dos minutos frente a una máquina expendedora.

El sistema, conocido como 'billete saludable', promueve la actividad física entre los habitantes de la ciudad y cuenta con una máquina inteligente con tecnología IA que utiliza una cámara para medir el ángulo de las rodillas para asegurar que cada sentadilla sea profunda y bien ejecutada.

Para conseguir el billete gratuito, los aspirantes debes completar las 20 repeticiones en un máximo de dos minutos de tiempo consiguiendo así un billete de autobús que la propia máquina expende y que tiene una validez de siete días.

Durante las primeras semanas, la máquina llegó a expender 14.000 tickets, llegando esta cifra al millón desde que está en uso, lo que equivale a millones de sentadillas realizadas por los ciudadanos de Cluj-Napoca. Los creadores tras esta iniciativa son un grupo de patrocinadores del sector tecnológico y de la salud que se han hecho virales con su idea.