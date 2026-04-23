¡No te pierdas un avance del gran estreno de 'El Debate de las Tentaciones'!: en Mediaset Infinity

Avance | El estallido de Atamán y las chicas se enfrentan a su primera hoguera en ‘La isla de las tentaciones 10’

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"Hay imágenes para vosotras". Este viernes arranca 'El Debate de las Tentaciones’ con todas las chicas en el plató del programa de Telecinco enfrentándose por primera vez a "durísimas imágenes" que veremos en exclusiva, en un debate que dirigirá Sandra Barneda en Mediaset Infinity a partir de la 13:00h.

Pero no solo eso. Nerea, expulsada por los solteros en 'La audiencia de las sombras', estará también presente en plató para ser entrevistada por Sandra Barneda y revelar alguna cosa que no había revelado jamás. Además, afrontará las imágenes más comprometidas de José con Claudia, soltera VIP. Imágenes que no le gustarán en absoluto y cuya reacción no se hará esperar.

A su vez, también veremos un avance exclusivo de la primera hoguera de las chicas, que "ni se imaginarán lo que van a descubrir" y que tendrán una primera hoguera con las lágrimas y la tensión como las verdaderas protagonistas (y alguna que otra decepción). ¿Te lo vas a perder? Todos los viernes, en exclusiva en Mediaset Infinity, a partir de la 13:00.