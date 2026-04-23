Lorena Romera 23 ABR 2026 - 16:32h.

La pareja, exconcursantes de 'Supervivientes', han celebrado el significativo paso que han dado en su relación tras 5 años juntos

Marta Peñate toma una decisión tras el negativo en su último intento por quedarse embarazada

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Marta Peñate y Tony Spina han dado un importante paso que demuestra que continúan afianzando su relación. La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes' en diferentes ediciones del reality han compartido una publicación en la que explican el significativo momento que atraviesan. Tras cinco años de noviazgo y con varios intentos de convertirse en padres a sus espaldas, la canaria y el italiano han reforzado su noviazgo con esta etapa que comienzan y que es decisiva para ellos.

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La pareja ha decidido lanzarse de lleno a la inversión financiera con un gesto que también les une de manera significativa. Mientras intentan hacer realidad su sueño de ser padres, la influencer y el empresario se han comprado su primera casa en común. Se trata de un chalé de dos plantas, con cuatro habitaciones, seis baños y un jardín con piscina.

Un auténtico casoplón que no solo un importante paso patrimonial, sino también la consolidación de una relación que nació en el universo de los realities y que, a pesar de los momentos crudos que viven, atraviesa uno de sus momentos más sólidos. Aunque han tenido que desembolsar ya una gran cantidad de dinero, los enamorados no han desaprovechado la oportunidad de celebrar este movimiento con una cena romántica.

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"Hemos dado la entrada", le ha contado la exconcursante de 'Gran Hermano' a sus seguidores, a los que les ha reconocido que le afecta pensar el esfuerzo económico que supone la adquisición de una vivienda. "Después de dar la entrada, soy un poco más pobre... Ya sabéis lo que me duele el dinero", ha expresado la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones'. "Igualmente feliz de construir una vida con la mejor persona del mundo", ha declarado la televisiva.

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Entre brindis y muchas risas, Marta Peñate y Tony Spina han hecho partícipes a sus seguidores de este paso crucial en su relación. Una nueva aventura que promete regalar a sus incondicionales infinidad de momentos a través de sus respectivos perfiles de Instagram, entre cajas de mudanza, con la ilusión de construir juntos ese nuevo nidito de amor.