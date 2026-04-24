Patricia Fernández 24 ABR 2026 - 03:28h.

Descubre cómo han sido unas nominaciones nunca vistas antes en la historia de 'Supervivientes'

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Unas nominaciones históricas han sorprendido a los concursantes de 'Supervivientes 2026' ya que no se desarrollaron como están acostumbrados: El líder de cada grupo comenzaba decidiendo a quién de su grupo salvaba primero. A partir de ahí, los concursantes iban eligiendo a otro compañero al que querían librar de la expulsión. Este proceso continuaba hasta que solo quedaba uno, que era nominado directamente al no haber sido elegido por nadie de su grupo, siendo este el que tenía que decidir qué compañero le acompañaría en la nominación.

Darío Linero y Borja Silva, los ganadores de un trepidante juego de líder, conseguían el collar y con este la inmunidad como la opción de ser los primeros en salvar a alguien y con esto y que Jorge Javier Vázquez les explicase cómo eran las nominaciones, comenzaban a votar: "Tendrás que tomar una importante decisión, ¿a quién salvas de tu equipo?”

Así han sido las nominaciones de ‘Playa victoria’

Darío Linero: “Quiero salvar a una persona que se ha convertido en un pilar fundamental para mí en esta experiencia y es Alvar”.

Alvar Seguí: “Elijo a Alba para salvarla”.

Alba Paul: “Quiero que se salve Nagore”.

Nagore Robles: “Tengo claro que quiero salvar a Ivonne porque es una mujer que se supera cada día, que ha vuelto a renacer aquí, tiene mucha historia que contar y que se libere de todo, se merece lo mejor del mundo. Es maravillosa”.

“Almudena, estás nominada. Las nominaciones han sido distintas y ninguno de tus compañeros ha querido salvarte, pero tienes una decisión que tomar y te puedes tomar la revancha: esta nominación tiene un giro inesperado, tú estás nominada, pero tú eliges al otro nominado de tu playa, excepto a Darío tienes que escoger a quién te acompañará en la nominación”, explicaba a Almudena que se quedaba sola en la palapa y ella tenía que dar el nombre: “Qué decisión tan complicada, voy a ser sincera y voy a decir a la primera persona que se me ha pasado por la cabeza, elijo a Alba”.

Jorge Javier Vázquez comunicaba a todos que los nominados de la playa esta semana son Almudena y Alba, momento en el que la primera aseguraba que “esto es muy difícil”.

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Las nominaciones de 'Playa derrota'

Borja Silva: “Voy a salvar a Maica”.

Maica Benedicto: “Salvo a Claudia”.

Claudia Chacón: “A pesar de todo salvo a Gerard, todos tenemos errores”.

Gerard Arias: “Salvo a Aratz, cien por cien me está aportando un montón y se está preocupando por mí”.

Aratz Lakunza: “Salvo a Soto".

Toni Elías era el nominado al no ser elegido por ninguno de sus compañeros y era el que tenía que decidir quién de su grupo iba con él para medirse a la expulsión: "Quiero que sea Soto".

Y llegaba el momento de que nuestro presentador contase al grupo que Toni Elías y José Manuel Soto son los nominados de esta semana, lo que dejaba completamente sorprendida a Claudia: "Es la primera semana que no salgo nominada, qué ilusión".

Esta es la lista definitiva de nominados de esta semana

Por tanto, los nominados de esta semana son: Alba Paul, Claudia Chacón, José Manuel Soto y Toni Elías: ¡ya puedes votar a quién quieres salvar a través de la app de Mediaset Infinity, de manera gratuita!