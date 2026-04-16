Ha fallecido tras empeorar la situación en la que se encontraba por el sarcoma de Ewing del que fue diagnosticada cuando tenía seis años

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SalamancaMaría Caamaño, la niña salmantina cariñosamente apodada la ‘princesa futbolera guerrera’ por su sueño de dedicarse profesionalmente a ese deporte y que llegó a levantar la Eurocopa de 2024 junto a los jugadores de la selección española, ha fallecido tras empeorar la situación en la que se encontraba por el sarcoma de Ewing del que fue diagnosticada cuando tenía seis años.

Su deceso ha sido anunciado por su familia y su entorno, quien ha llamado a seguir “rezando por ella” para seguir sintiéndola cerca, recordando al mismo tiempo, como hizo la pequeña en todo este tiempo, lo imprescindible de trabajar por los tratamientos contra el cáncer: “Sin investigación no hay vida”.

El mensaje de la familia de Maria Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’

“Afición, hoy no es María quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfrutó con su tata viendo el partido de sus equipos y amigos, la situación de María empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo, para seguir adelante. Pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, María ya está descansando”, han comunicado desde su perfil de Instagram.

“Como padres y hermana de María, queremos agradeceros a todos los que habéis estado apoyándola siempre, día a día, en este largo partido. Y a todos los equipos médicos con los que hemos tratado durante estos 2392 días”, escriben en su publicación, antes de lanzar un mensaje llamando a continuar avanzando en los trabajos para frenar y atajar la enfermedad.

“Solo podemos pediros que sigáis rezando por ella, y por nosotros. Para que la sigamos sintiendo tan cerca como os sentimos a vosotros. Y como María siempre nos ha dicho: seguid sonriendo, y ahora con más fuerza aún por ella. Sin investigación, no hay vida. Seguiremos sumando por ella. Os queremos”, concluyen.