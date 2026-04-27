Claudia Barraso 27 ABR 2026 - 17:46h.

La asociación 'La Sonrisa de María' ha compartido varios comunicados anunciando que vuelven a retomar su actividad tras el fallecimiento de la pequeña

Muere María Caamaño, la ‘princesa futbolera guerrera’, tras haber “luchado hasta el último segundo” contra el sarcoma de Ewing

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María Caamaño, la niña conocida como ‘princesa futbolera guerrera’, falleció el pasado 16 de abril después de estar luchando durante años contra el sarcoma de Ewing que le diagnosticaron cuando solo tenía seis años. Tras 10 días de silencio y dolor, su asociación ‘La Sonrisa de María’ se ha vuelto a poner en marcha.

Así lo han comunicado a través de redes sociales donde informan que se han tomado esos días para poder recuperarse de la dolorosa pérdida de María, pero que vuelven a retomar su actividad. Así lo han confirmado a través de varios posts publicados en redes sociales publicados hacia varias horas donde hablaban con emoción de la pequeña: “Sabemos que María es una estrella que nos guía y su luz nos seguirá marcando con cada paso que demos”, decían en el primero, donde animaban a sus seguidores a quedarse pendientes del perfil porque ofrecerían “nuevas actualizaciones, eventos y noticias” sobre la asociación.

Las palabras de la Asociación

“Nos habéis acompañado en momentos muy difíciles y habéis dado fuerza para seguir adelante. Hoy, igual que en todo este tiempo, seguimos firmes en nuestro propósito: luchar por la investigación del cáncer infantil, apoyar y acompañar a todas las familias que atraviesan el mismo camino”. A pesar de la difícil situación que atraviesa todo el entorno de la pequeña, desde la Asociación siguen trabajando en casos como los de María.

“Tras unos días de desconexión, necesarios por todo lo vivido, poco a poco la Asociación vuelve a retomar su actividad. Queremos agradecer los cientos de mensajes que hemos recibido, llenos de cariño, apoyo y cercanía”, añadían en un mensaje junto a una fotografía de la pequeña sonriendo. “María, tu legado empieza ahora, seguiremos sonriendo y seguiremos sumando”.

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El fallecimiento fue comunicado por su familia

Su fallecimiento fue anunciado por su familia y su entorno, quien llamó a seguir “rezando por ella” para seguir sintiéndola cerca, recordando al mismo tiempo, como hizo la pequeña en todo este tiempo, lo imprescindible de trabajar por los tratamientos contra el cáncer: “Sin investigación no hay vida”. Desde entonces no se tenía más noticia de la familia o el entorno, hasta que la Asociación se ha vuelto a poner en marcha