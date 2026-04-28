La Audiencia Nacional desestimó la indemnización porque entendió que se tenía que haber canalizado a través de otro artículo

La injusta investigación que mandó a Dolores Vázquez a prisión: sin pruebas, con una coartada y un gran linchamiento público

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Dolores Vázquez solicitó una indemnización de cuatro millones de euros tras pasar más de 500 días en la cárcel por un crimen que no cometió. Lo hizo con una ley que solo contempla la compensación económica cuando no existe el delito y, aunque en este caso hubo un fallo judicial enorme, Rocío Wanninkof sí fue asesinada. Ahora, solo podrá recurrir al Tribunal Constitucional.

En 2021, la Audiencia Nacional desestimó la indemnización porque entendió que se tenía que haber canalizado a través del artículo 293 y no en el marco del 294. Un detalle que marca la diferencia porque la vía legal que se usó establece que los hechos no han ocurrido y el asesinato de Rocío es incuestionable. "Por eso se descarta la indemnización sin entrar a conocer el fondo del asunto", señala Ignacio González Vera, magistrado.

"Tenía que haber canalizado por la vía del error judicial.” explica Vera

Y de nada sirvió el recurso que presentó el abogado ante el Tribunal Supremo porque usó la misma vía de reclamación. "Tenía que haber canalizado por la vía del error judicial.” explica Vera. Pero la sentencia del Supremo sí recoge el voto particular de la magistrada Margarita Robles.

"Ella es favorable a que se entre a ver si efectivamente concurren los requisitos de fondo para concederle la indemnización", relata el magistrado. En la actualidad, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna compensación económica que sí debería de recibir. "Ya no sólo por el tiempo pasado en prisión, sino también por la estigmatización que ha supuesto esa condena", recuerda Vera. Ahora, Dolores tendrá que recurrir ante el Constitucional para solucionar el caso.