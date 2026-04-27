En la investigación comenzaron primero la colocaron como la sospechosa y luego buscando las pruebas contra ella

La injusta investigación que mandó a Dolores Vázquez a prisión: sin pruebas, con una coartada y un gran linchamiento público

Compartir







Dolores Vázquez fue sometida a un juicio mediático sin precedentes por el asesinato de Rocío Wanninkhof. Según informa Javier Villanueva, la investigación empezó al revés porque primero localizaron al sospechoso y después se buscaron las posibles pruebas para incriminarlo.

Las pruebas contra Dolores eran circunstanciales porque, en realidad, ella no mató a Rocío. La primera era un informe pericial de un perito de la Guardia Civil en el que aseguraban que el perfil de Dolores era parecido al de una asesina porque "los homosexuales reprimidos son mucho más violentos".

Otro de los llamativos ejemplos ocurrió cuando buscaban a la niña por la Costa del Sol. La zona se llenó de carteles y Dolores cogió uno de ellos para explicarle a su asistenta -una ucraniana que no hablaba español- cómo había fallecido la niña. Pero en ningún momento dijo que hubiese sido ella la asesina.

La condenaron a 15 años de cárcel

Luego llegó el gran juicio con jurado popular en España. Todos los miembros ya estaban contaminados y la condenaron a 15 años de cárcel. Pero después la condena se anuló, aunque el daño ya estaba hecho.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Dolores fue señalada por sus vecinos y fue la principal sospechosa para la Guardia Civil. Y es que en el jurado popular caló la imagen de mujer siniestra, manipuladora y celosa con la que se presentó a la que había sido pareja de la madre de Rocío. "En el juicio me sentía como un mono de feria", confesó ella.

Se tuvo que ir a vivir fuera de España

En ese entonces se habló de crimen pasional y, aunque nunca se mencionó la palabra lesbiana, fueron los estigmas los que la llevaron a ese linchamiento mediático. Al final, pasó 17 meses en la cárcel hasta que el verdadero asesino de Rocío -Toni Alexander King- volvió a actuar y y mató a Sonia Caravantes.

El asesino entró en prisión y Dolores fue exculpada. Su historia fue tan injusta que tuvo que abandonar el país para comenzar una nueva vida.