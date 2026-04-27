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Precintan un crematorio en San Fernando de Henares que dejaba restos sin incinerar: "Uno de los hornos no funcionaba bien"

Precintan un crematorio en San Fernando de Henares que dejaba restos sin incinerar: "Lo han tenido que precintar por funcionamiento irregular"
Precintan un crematorio en San Fernando de Henares que dejaba restos sin incinerar: los detalles. telecinco.es
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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha precintado un crematorio en la localidad de San Fernando de Henares tras detectarse fallos en el funcionamiento de los hornos, por los que se han dejado presuntamente restos humanos sin incinerar.

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