Miguel Salazar Madrid, 31 OCT 2025 - 18:25h.

El consistorio de Ceutí (Murcia) ha puesto en algunas lápidas del cementerio un papel reclamando unas deudas a los titulalres de las mismas

El Ayuntamiento de la localidad murciana de Ceutí ha colocado cartes en algunas tumbas del cementerio para recordarle a los titulares de las lápidas que deben pagar unas tasas. Su objetivo es identificar a los responsables para que se realice el pago. El consistorio ha tomado la decisión en estas fechas, cuando se celebra el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos.

El sobrecogedor momento

Francisco, un vecino del pueblo, no puede ocultar las lágrimas cuando ha visto el papel colocado sobre la lápida donde descansa su hijo. Lo hemos visto en 'El tiempo justo', donde a la vez de se indignaba por desconocer completamente la petición del ayuntamiento. "Los papeles con mi hijo. No me había informado nadie", lamenta.

Su llanto desconsolado ha provocado el asombro de todos. "A mí no me han mandado nada", insistía. Francisco aclara que ha estado pagando "religiosamente" las "tasas" de los nichos. "Mi hijo estaba aquí y lo han pasado a aquí, lo ha pagado ella [su madre]", asegura.

Maite y Javier estaban presenciando la escena de emoción que se vivía alrededor suya. Tienen una situación similar a la de su paisano, y reconocen su frustración por lo que consideran un mal gesto por parte del consistorio. "Se han quejado de la forma en la que ha sido avisados. Es un sitio muy sensible, aunque parezca que no, esto me parece una vulneración de la ley de protección de datos", reflexiona Maite. "El que tiene que pagar no es el que está dentro del nicho", agrega como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. "Eso es vergonzoso", compartía Francisco.