El joven padece un trastorno genético grave que le impide moverse con libertad

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El streamer HandicapableSean ha demostrado que tener una discapacidad no significa que no se pueda disfrutar de los videojuegos. El joven padece un trastorno genético grave que le impide moverse con libertad, pero esto no le ha impedido pasarse el juego Super Mario 64.

Sean sufre distrofia muscular de Duchenne. Esto significa que sus células musculares están debilitadas y que se deterioran constantemente desde que es un niño. Necesita silla de ruedas y gestos tan habituales como respirar pueden ser todo un reto.

"Superaré las dificultades gracias a mi amor por los videojuegos", afirma el joven

El joven solo necesitó el movimiento de sus ojos para completar el videojuego. Gracias a la barbilla y su ingenio, logró mover al personaje con los gestos de su cabeza. "Mi discapacidad ha avanzado rápidamente en los últimos días, pero superaré las dificultades gracias a mi amor por los videojuegos y la tecnología", asegura en sus redes sociales.

Sean usó un software llamado Iris que, junto con el programa Sense Pilot, el usuario puede controlar el ordenador sin usar las manos. Esto ocurre gracias al Tobii Eye Tracker 5, un detector de movimiento ocular. La máquina capta los gestos de los ojos y las expresiones faciales para lanzar los comandos y hace que funcione como las manos.

Pero este no es el primer videojuego que logra completar, Sean venció también en el juego Blaster Master en 2024. En ese momento, se valió de su barbilla para hacerlo. Y lo consiguió. Todo un ejemplo de superación que nos demuestra que una discapacidad no tiene que ser un obstáculo para disfrutar.