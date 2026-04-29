Alberto Rosa 29 ABR 2026 - 17:53h.

Aunque el coche se encuentra a bastante profundidad, el salto tiene una notable altura y se podría llegar a alguna zona cortante del mismo

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La Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) ha alertado a los barranquistas de la presencia de un vehículo totalmente sumergido en la zona de la ‘Roca empotrada’, en el barranco Boca del Infierno, en Siresa, Huesca. Se trata de un coche que se encuentra sumergido en el agua a causa de un accidente de tráfico ocurrido en 2025.

Tal y como informa la FAM, se encuentra en la zona del salto de la “roca empotrada” (justo en la recepción del salto). Recomiendan rapelar en lugar de saltar y recuerdan que hay anclajes para ello.

Aunque el coche se encuentra a bastante profundidad, el salto tiene una notable altura y se podría llegar a alguna zona cortante del mismo. Además, han recordado que en dicho accidente intervinieron en su momento especialistas de montaña del Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil.

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Del mismo modo, la Guardia Civil de Zaragoza ha pedido precaución y ha alertado de la presencia del vehículo, ahora que comienza la temporada en el Pirineo oscense. Se pide revisar los caudales y el entorno, no ir solo y llevar el material adecuado, además de contar con los conocimientos técnicos necesarios para realizar barranquismo.