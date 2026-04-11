Iván Sevilla 11 ABR 2026 - 20:07h.

El accidente se ha producido a las 16:30 horas en el entorno del Colompí de Montserrat, en Can Jorba

Uno de los afectados había sufrido una parada cardiorrespiratoria, revertida por los sanitarios in situ

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BarcelonaDos escaladores han sido evacuados heridos críticos este 11 de abril después de que les cayeran encima unas piedras en una montaña ubicada en el término municipal del Bruch (Barcelona).

Según ha detallado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, se trata de un hombre y una mujer de 30 años que se encontraban realizando la actividad en el sector Columpí, en la zona de Can Jorba.

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A las 16:30 horas, los bomberos fueron avisados del accidente que habían sufrido ambos y de que estaban inconscientes. Hasta el lugar se movilizaron varias dotaciones con efectivos del Grupo de Actuaciones Especiales.

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También volaron al entorno montañoso dos helicópteros de rescate y medicalizados para trasladar a los afectados a centros hospitalarios lo antes posible. Se desplegaron igualmente sanitarios para la atención médica in situ.

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Parada cardiorrespiratoria revertida con éxito

De hecho, de forma coordinada tuvieron que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar con uno de los escaladores, pues había sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Lograron revertirla con éxito para estabilizar y trasladar al paciente al Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Su acompañante, con lesiones importantes por el impacto de las rocas, fue evacuada al de Hospital de Bellvitge.