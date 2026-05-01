La prevención y la detección temprana, herramientas clave para hacer frente al acoso escolar

En eso se basa la nueva campaña de la Fundación Juan Pablo CEU

El 2 de mayo se celebra el Día Internacional Contra el Acoso Escolar

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La prevención del acoso escolar no empieza cuando aparece el problema, sino mucho antes, en lo cotidiano. A veces un gesto, una palabra o una mirada que se normalizan son el primer paso hacia un auténtico infierno.

Importancia de la detección temprana

La detección temprana de esos signos de alarma es clave para poder hacer frente al acoso. Por eso educar en valores, acompañar y construir entornos seguros para los menores son fundamentales para una buena prevención.

Es un problema de todos

El acoso escolar es una realidad que no solo afecta a quienes lo sufren o lo ejercen, sino también a quienes pueden detectarlo y actuar a tiempo. Por eso la campaña de este año de La Fundación Universitaria San Pablo CEU y sus instituciones educativas está centrada en eso. Muestra varias situaciones en las que es posible actuar antes de que sea demasiado tarde. Además, amplía el foco más allá del entorno escolar, incorporando otros espacios como el hogar, el grupo de amigos o los entornos digitales.