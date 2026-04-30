"Detrás de esta imagen, que se convirtió en un cartel más contra el acoso escolar colgado en la pared de su colegio, se esconde una historia real de sufrimiento y de inacción", subraya

José Manuel, el padre de Kira López, se querella contra un profesor del Pare Manyanet: "Es un paso más para hacer justicia por el suicidio de mi hija"

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María José López, la madre de Kira López, la menor barcelonesa de 15 años que era víctima de acoso escolar y acabó quitándose la vida en mayo de 2021, ha compartido un duro y contundente mensaje a través de las redes sociales en el que ha recordado los hechos y ha cargado contra la "inacción ante la violencia en las escuelas" y la "indiferencia" e "hipocresía" frente al bullying.

“La niña de la foto está muerta y es mi hija”, subraya la progenitora desde el inicio de su mensaje a través de las redes sociales, donde ha compartido una instantánea en la que se ve a la menor en el suelo, con la cabeza baja y el rostro tapado mientras la rodean dos menores, –uno señalándola a modo de burla y otro por su espalda con un pie levantado y hacia ella–. “Detrás de esta imagen, que se convirtió en un cartel más contra el acoso escolar colgado en la pared de su colegio, se esconde una historia real de sufrimiento y de "inacción ante la violencia en las escuelas”, apunta María José, contextualizando la instantánea.

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La denuncia de la madre de Kira López frente a la inacción ante la violencia y el acoso esoclar

Con la imagen, elevando su voz en un grito que clama que la lucha conta el acoso escolar sea cada día y con acciones que verdaderamente eviten el sufrimiento y dolor de las víctimas, María José también denuncia la “hipocresía” existente, con numerosas campañas que se suben a la ola de días como el del próximo 2 de mayo, el Día Internacional Contra el Acoso Escolar, para simplemente lanzar proclamas que no quedan más que en eso y que después se encierran “en un cajón” para no volver a abrirse hasta el año siguiente.

“Una hipocresía que las víctimas conocemos bien y que no duda en usar este día para lavar su conciencia, mientras el resto del año practica el silencio y la indiferencia con expedientes que nunca se abren”, subraya, antes de añadir: “No encontraréis una ‘campaña’ para el día 2 de mayo más real y dolorosa que esta. El 2 de mayo toca presumir de valores. Nos inundarán con nuevas campañas que suenan a lo de siempre, con iniciativas virales y prometedoras propuestas que acabarán en un cajón que no se volverá a abrir hasta el próximo 2 de mayo. Mientras, seguimos enterrando vidas sin que nadie haga nada para evitarlo.”

“Que esta foto duela como debe doler”, recalca en el cierre de su mensaje, que acompaña de la frase ‘Día Internacional Contra el Acoso Escolar’ y los hashtags que hacen referencia a Trencats, la Asociación contra la violencia en las escuelas, el ‘diario de Kira’ y el reclamo de justicia para ella y para el fin del bullying.

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El mensaje del padre de Kira: “No solo la llevo en el corazón, también la llevo conmigo”

De igual modo, también a través de las redes sociales, y en su perfil de ‘X’, José Manuel López Viñuela, el padre de Kira, se ha pronunciado para compartir el nuevo regalo que se ha hecho y mostrarlo en otra instantánea.

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“En la imagen se ve una pequeña urna con las cenizas de mi hija Kira. No solo la llevo en el corazón… también la llevo conmigo. Es mi nuevo autoregalo”, escribe, explicando a continuación que lleva unos días con menos presencia en las redes por los estudios que está realizando.

“Llevo unos días sin hacer vídeos. Estoy terminando la carrera de Derecho y apenas me queda tiempo libre. Pero, además, hay algo que me pesa más: cada año que pasa sin poder abrazar a mi hija Kira se hace más duro. La echo muchísimo de menos”, escribe, antes de despedirse.

“En fin… disfrutad de la vida, de cada momento, de las personas que queréis. A finales de junio volveré a estar más activo por aquí”, escribe.