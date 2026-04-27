El peligro de conducir con auriculares: la multa de la DGT conlleva pérdida de puntos

David Soriano 27 ABR 2026 - 06:16h.

Llevar dispositivos que reduzcan la capacidad auditiva del conductor no solamente tiene consecuencias económicas, también supone un aumento del tiempo de reacción y de la posibilidad de tener un accidente.

Consejos para conducir con seguridad si tienes pérdida auditiva

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Para conducir de una forma acorde a la legislación que marca la DGT debemos tener los cinco sentidos puestos en la carretera, considerando que hay unos que tienen más importancia que otros. Si bien se considera que la vista es el principal en cuanto a importancia (no obstante, un tercio de los siniestros se producen por distracciones visuales del conductor), tener una correcta agudeza auditiva, el complemento fundamental de la visión, es clave no solamente para una mayor seguridad vial, sino para evitar exponernos a sanciones económicas.

Multas de hasta 200 euros con unas pocas excepciones

El artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación prohíbe expresamente el uso de auriculares durante la conducción. “Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de Conductores. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares”.

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Además del uso del intercomunicador durante los exámenes de carnet de motocicleta, en los que el examinador va enviando las instrucciones al aspirante desde el coche de la autoescuela en la parte posterior, pocas excepciones hay a la prohibición del uso de auriculares. Uno de ellos lo encontramos en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: “Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, así como los vehículos de las Fuerzas Armadas cuando circulen en convoy”.

Igualmente, desde la renovación de este reglamento en 2022, se ha abierto un poco la mano con el uso de intercomunicadores para motocicleta, siempre que sean inalámbricos y cumplan estos preceptos: “no se considerará dentro de la prohibición la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para la utilización en el casco de protección de los conductores de motocicletas y ciclomotores, con fines de comunicación o navegación, siempre que no afecten a la seguridad en la conducción”. Quienes no puedan acogerse a las excepciones propuestas, serán objetos de una infracción de tráfico de categoría grave, lo que será objeto no solamente de una sanción económica de 200 euros, 100 con pronto pago, sino que perderán tres puntos del carnet de conducir.

Mayores riesgos de accidentes

Más allá de la multa, el uso de auriculares mientras se conduce está prohibido por temas de seguridad vial, ya que, al utilizarlos, se produce una disminución en la atención a la carretera, haciendo que se reduzca (o incluso desaparezca) la conducción preventiva o defensiva, unas técnicas de conducción con las que se anticipa al riesgo y previenen situaciones de peligro. Teniendo en cuenta que el oído es clave en la conducción para interpretar posibles peligros inminentes en la carretera, extinguir o apaciguar estas señales de alerta no es lo más apropiado.

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Al utilizar auriculares (al igual que escuchar música permitida, pero en mayor grado), se produce un estilo de conducción mucho más relajado en el que se reducen tus reflejos o velocidad de reacción mientras estás al volante, lo que repercute en mayores probabilidades de accidentes, poniéndote en peligro tanto a ti mismo como a los otros ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. Esta sensación de excesiva relajación puede acabar traduciéndose en lo que los expertos denominan ‘efecto burbuja’, un estado de evasión del contexto que puede acabar provocando incluso somnolencia.

Sirva como muestra de los efectos que puede causar el uso de auriculares durante la conducción un estudio encargado por Ford en 2021. En él participaron más de 2.000 personas de Alemania, España, Francia, Italia y el Reino Unido, de los que la mayoría reconocía usar estos dispositivos, con el plus, además, de que el 56% de ellos habían estado involucrados en un accidente o casi accidente, llevando el 27% auriculares en dicho momento. Mediante una aplicación para medir el impacto que el uso de auriculares tenía en su capacidad de reaccionar a las señales de audio se examinó los resultados de estos dos millares de participantes. El resultado del experimento fue concluyente: de media, el tiempo de reacción de los participantes se retrasaba hasta los 4,2 segundos.

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“El sonido desempeña un papel fundamental en nuestra capacidad para entender nuestro entorno: muy a menudo oímos los acontecimientos importantes que ocurren a nuestro alrededor antes de verlos. Aunque los auriculares pueden ser beneficiosos para nosotros en muchas circunstancias, en la carretera pueden bloquear señales sonoras importantes, lo que significa que podríamos no ser capaces de percibir los vehículos o los usuarios de la carretera cercanos, poniéndolos -y poniéndonos- en peligro”, concluía el estudio con declaraciones de Maria Chait, profesora de neurociencia cognitiva auditiva del University College London y principal responsable de este ensayo.