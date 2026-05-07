Claudia Barraso 07 MAY 2026 - 19:50h.

Pilar es una paciente oncológica que se encontraba en cuidados paliativos que pudo recibir la visita de sus perros antes de morir

El hospital que une a enfermos con pronóstico incierto con sus perros: "La idea partió del caso de un paciente"

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El Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes ha vivido un momento de lo más emotivo cuando Pilar, una paciente oncológica en cuidados paliativos ha podido recibir una visita de lo más especial antes de fallecer.

La paciente estaba en un proceso clínico avanzado por el que no podía regresar a su casa y ella solo pensaba en una cosa: poder ver a sus perros antes de morir. Con ellos pasaba sus días en una casa de campo y allí es donde era realmente feliz, por lo que, desde el hospital han podido cumplir uno de sus últimos deseos.

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Pilar no ha estado sola en este proceso tan duro, sino que su familia podía ir a visitarla para pasar con ella los últimos días de vida que le quedaba. Aunque siempre ha estado muy agradecida con todos ellos, les pidió a los médicos la posibilidad de despedirse de sus mascotas que para ella han sido parte de su familia todo este tiempo.

El protocolo clínico que regula la visita de animales

Todo el equipo sanitario que trabaja en la unidad de cuidados paliativos del hospital se volcó en tratar de conseguir que Pilar se pudiese despedir de sus mascotas. Y así lo hicieron, consiguieron que sus perros pudiesen ver a su dueña por última vez en la terraza del Hospital acompañados de toda la familia. Fue un momento muy emotivo en el que tanto la familia como los sanitarios pudieron disfrutar de la alegría de Pilar.

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Los médicos que trataban a Pilar pudieron llevar a cabo esta iniciativa gracias a la aprobación de un protocolo clínico en el centro que regulaba la visita de animales de compañía en situaciones excepciones, como era el caso de esta paciente oncológica que ya recibía los cuidados paliativos en la unidad del centro. Ellos fueron quienes gestionaron y organizaron el mejor encuentro posible, en un espacio abierto donde los animales no se abrumasen y pudiesen disfrutar al máximo de la visita.