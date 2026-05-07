Carlos Plá Valencia, 07 MAY 2026 - 07:30h.

Esta clínica municipal pionera en España se encargará de atender a los 22.000 gatos callejeros registrados en las 600 colonias felinas que hay en Valencia

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Pepa ha sido el nombre con el que los trabajadores del centro de atención, cuidado y esterilización de colonias felinas de Valencia han bautizado a la primera gata a la que han salvado la vida. Esta minina adulta sufría una infección en el útero, una enfermedad que sin el tratamiento adecuado habría sido mortal y su esperanza de vida no habría superado el mes.

Pepa es una de los 22.000 gatos callejeros que viven en las 600 colonias felinas registradas en Valencia que son atendidas por vecinos que se ocupan de forma voluntaria de los animales. Para asistir a estos gatos, el consistorio ha dado un paso más y ha puesto en marcha el primer centro municipal de España especializado en el cuidado y la esterilización de estos felinos.

Un centro pionero que dispone de quirófano con dos unidades quirúrgicas, laboratorio, rayos X y espacios para la recuperación de los felinos.

En el primer día de funcionamiento de la clínica, la alcaldesa, María José Catalá, ha afirmado que “hoy es un día muy feliz. Es un centro que no existía, con carácter público, y que tiene el objetivo de atender precisamente las colonias felinas que existen en la ciudad, ocuparse de una obligación legal de cuidado de los más de 22.000 gatos de las colonias felinas que hay en València”.

Para mejorar la atención a los gatos callejeros el centro colaborará con los colegios de veterinarios y los voluntarios que atienden a los animales en las colonias. "Atender diariamente esos gatos de las colonias felinas es todo un reto", ha afirmado Catalá.

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2.000 esterilizaciones

Anualmente, el ayuntamiento de Valencia hace unas 2.000 esterilizaciones. Además, unas 450 personas se ocupan como voluntarias y de manera altruista de la atención de las 600 colonias de calle. El consistorio reparte carnés a estos ciudadanos que se ocupan de las colonias e imparte cursos de formación. Está prevista una nueva edición del curso de formación de voluntarios con el medio centenar de personas que ya lo han solicitado.

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El Ayuntamiento de València avanza también en la redacción del III Plan Colonial Felino de la ciudad de València para registrar y censar todos los gatos de calle. Además, este año destina 50.000 euros a comida para las colonias felinas de la ciudad y ha sustituido los puntos de alimentación improvisados por casetas comedero que protegen mejor a los animales y garantizan entornos más higiénicos.

La Ley estatal 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y Bienestar Animal y la Ley autonómica 2/2023, de 13 de marzo, de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía establecen que los ayuntamientos son los responsables de implementar el método CER (captura, esterilización y retorno) de las colonias felinas y de autorizar y formar a la ciudadanía que se ocupa voluntariamente de estos animales. Estas medidas permiten censar y mapear las colonias, limpiar el entorno, controlar la alimentación y mantener una observación sanitaria. El control minimiza el impacto urbano de estas colonias, reduce las peleas entre animales, los maullidos y los conflictos vecinales y facilita la convivencia de estos animales en la ciudad.