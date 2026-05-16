Iván Sevilla 16 MAY 2026 - 12:13h.

De muy buena calidad, los billetes descubiertos imitaban las marcas táctiles propias de los legítimos

Entre los afectados por la falsificación hay comerciantes y 46 vendedores de lotería de distintos municipios

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BarcelonaGolpe policial a los billetes falsos con dos detenidos en la localidad de Cardedeu (Barcelona) por realizar numerosos pagos con billetes de 50 euros falsificados, que "eran muy difíciles de detectar".

Así lo han comunicado este 16 de mayo los Mossos d'Esquadra para informar del operativo que desplegaron el 5 de este mismo mes para arrestar a un varón de 32 años y una mujer de 29.

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Se les acusa de un presunto delito de estafa y otro de falsificación de moneda. Ambos acumulaban ya unos 20 antecedentes policiales. Pasaron a disposición judicial días después.

Del caso, los agentes han recordado que en marzo detectaron el incremento de denuncias de personas que habían recibido los billetes no legítimos en varias poblaciones como Mataró, Hospitalet o la capital catalana.

Entre los afectados, 46 vendedores de lotería

Eran comerciantes y también hasta 46 vendedores de lotería quienes habían caído en la trampa de quienes les habían pagado con ese papel moneda. Incluso utilizaban un bebé de nueve meses para distraer a las víctimas.

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En el transcurso de la investigación, determinaron que actuaban de forma diaria en varias localidades, siguiendo siempre el mismo patrón: primero compraban un cupón de rasca de uno, dos o cinco euros.

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Sin marcharse, in situ, verificaban si estaba premiado o no, mientras recibían el cambio tras entregar el billete de 50 euros. A un mismo vendedor llegaron a darle dos el mismo día.

La policía catalana ha explicado que no fue fácil obtener una descripción física de los sospechosos, ya que los afectados no eran conscientes del engaño hasta que ingresaban la recaudación del día en el banco.

"De muy buena calidad, imitaban a las marcas táctiles de los billetes legítimos"

No obstante, los Mossos pudieron trazar el recorrido que solían hacer los estafadores en los lugares donde llevaban a cabo su actividad delictiva. Fijando días, horas y ubicaciones, los identificaron.

Finalmente, tras la autorización judicial necesaria, un equipo se desplegó para la entrada y registro a un domicilio en Cardedeu, donde residían los autores. Allí fueron sorprendidos y detenidos.

Tenían en su poder 56 billetes falsos, tres móviles y documentación sustraída. La policía catalana ha afirmado que las falsificaciones eran "de muy buena calidad, pues imitaban a las marcas táctiles propias de los billetes legítimos".

Esa circunstancia complicó el reconocimiento inmediato del papel moneda falso. Reproducía la nueva serie Europa del euro y únicamente se diferenciaba por una parte inferior izquierda del anverso.

En concreto, se refieren al valor facial impreso en color verde, que no cambia de color ni produce ningún efecto al moverlo, dos aspectos que sí se ve en los auténticos. Fabricados en el sur de Italia, los arrestados los obtenían del mercado negro.