Claudia Barraso 18 MAY 2026 - 19:48h.

La madre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó hace cinco tras sufrir acoso escolar, dedica unas emotivas palabras en redes sociales

José Manuel, el padre de Kira López, se querella contra un profesor del Pare Manyanet: "Es un paso más para hacer justicia por el suicidio de mi hija"

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Este martes se cumplen cinco años desde que Kira López de tan solo 15 años se suicidó tirándose por el hueco de las escaleras del edificio donde vivía en el barrio de Sant Andreu, Barcelona, tras sufrir acoso escolar desde los cinco años.

Sus padres no han parado desde entonces de luchar para que los niños como su hija dejen de sufrir y que el acoso escolar no sea silenciado. Su madre, María José López ha escrito un comunicado en redes sociales en homenaje a su hija, coincidiendo con los cinco años de su fallecimiento: “Mañana se cumplirán cinco años desde que dejé de cepillarte el pelo para siempre, desde que dejamos de reírnos de los sueños absurdos que tuvimos aquella noche”.

“Mañana se cumplirán cinco años desde que di tu último abrazo y tú tu último "te quiero". Un "te quiero" que no dejé de repetir y gritar cuando te vi escaparte irremediablemente, por esa escalera, intentando desesperadamente aferrarte con todo mi amor hasta tu último aliento y esperando un milagro que nunca llegó. Mañana cumplirán cinco años desde que el tiempo se detuvo para siempre, pero no mi amor por ti”.

Aunque su hija ya no está con ella, el dolor de su pérdida es una motivación para conseguir lo que tanto están tratando de lograr: justicia. “Sé que llegará el día en que correré a abrazarte y nunca nos soltaremos. Hasta entonces, prometo seguir hablando de ti, honrar tu memoria, compartir tu historia para ser una luz para quienes también sufren. Porque Kira no solo vive en mí; Vive en cada madre luchando hoy contra el acoso y la violencia y en cada niño que será salvado mañana porque alguien eligió no quedarse callado”.

Las declaraciones de su padre sobre la querella contra un profesor

Hace un mes, la web de Informativos Telecinco pudo hablar con su padre, José Manuel López Viñuela, que afirmó que habían presentado una querella penal contra un docente, que, según confirmó, habría incumplido los protocolos internos del centro. En concreto, aseguró que este docente "se encerró" en al menos cuatro ocasiones a solas con su hija en situaciones de castigo, algo que contravendría las normas de convivencia del propio colegio.

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"Este docente era el encargado de aplicar el protocolo", afirmó José Manuel, que considera que los castigos se impusieron sin motivos aparentes y que las denuncias previas de la familia por la situación de su hija pudieron generar malestar en el centro. Sostiene que no se respetaron las medidas previstas y que la menor fue objeto de un trato diferenciado en distintas ocasiones, algo que, indica, queda recogido en la documentación recopilada durante estos años.