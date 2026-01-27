Celia Molina 27 ENE 2026 - 10:22h.

María José, la madre de Kira López, ha publicado un emotivo vídeo sobre la celebración de los 20 años que hubiera cumplido la niña

La lucha de los padres de Kira López continúa: "Si no se llega a matar, su caso habría pasado desapercibido"

Compartir







El pasado 8 de enero, Kira López, la adolescente de Barcelona que se quitó la vida tras haber denunciado situaciones de acoso escolar y maltrato docente, habría cumplido 20 años. El día de su muerte, el 19 de mayo de 2021, dejó una nota a sus padres en la que les pedía "perdón" por lo que había hecho, alegando que "no era lo suficiente" y que nunca lo sería, por lo que "no valía la pena vivir". Por ello, ese día, antes de ir al colegio (el Pare Manyanet Sant Andreu de Barcelona), se tiró por el hueco de la escalera de un octavo piso, muriendo en el acto.

Los visibles problemas de autoestima que esta joven escondía llevaron a sus padres, María José y José Manuel, a iniciar una investigación, en la que descubrieron los mensajes sobre la muerte que le enviaban sus compañeros del centro al correo electrónico, además del presunto maltrato que ejercía sobre ella su profesión de religión. Unos días después del que hubiera sido su 20 cumpleaños, toda la familia se ha reunido frente al mar, su lugar favorito, para celebrar una pequeña y privada ceremonia con velas, globos y rosas rojas:

"Cinco años volviendo a tu lugar especial"

"Ayer celebramos en familia el que hubiera sido el 20 cumpleaños de Kira. Fue un día mágico en el que Kira nos hizo saber que estaba a nuestro lado, en el que pasaron cosas que así nos lo demuestran y que llenaron nuestros corazones de paz. Para los que creemos que volveremos a encontrarnos y que siguen a nuestro lado estas señales son las que nos dan aliento para seguir adelante. Happy Heavenly Birthday, Kira! Cinco años volviendo a tu lugar especial para celebrar todo el amor que dejaste en nosotros", ha escrito su madre en su cuenta de X.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Previamente, María José había felicitado también a su hija en sus redes el mismo día 8, momento en el que comunicó que ha escrito un libro sobre la historia de Kira: "Hoy Kira cumpliría 20 años y tenemos un regalo para ella, “El Diario de Kira”, el libro que le devuelve la voz y que cuenta su historia con el objetivo de remover conciencias y visibilizar las consecuencias del acoso escolar y otras violencias en las escuelas. Como madre, siento que es ahora realmente cuando empieza mi duelo, tras escribir este libro, después de cuatro años investigando para poder devolverle a nuestra hija Kira la voz que le arrebataron: unos con sus burlas crueles y otros mirando hacia otro lado", dijo en su publicación.

“El Diario de Kira” - añade - no es una biografía convencional: es la historia de Kira contada en primera persona, con sus propias palabras y testimonio, con las voces de quienes fueron testigos de su sufrimiento y con la prueba escrita de quienes participaron de alguna manera en él. Confiamos en que el libro pueda publicarse pronto y que su mensaje llegue a centros educativos, familias e instituciones, contribuyendo a prevenir el acoso escolar y a proteger a los más vulnerables", concluyó en el tuit.