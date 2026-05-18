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Sociedad

El papa León XIV, viral al protagonizar el famoso meme entre adolescentes: el gesto '6-7'

El papa León XIV, viral al protagonizar el famoso meme entre adolescentes: el gesto '6-7'
El papa León XIV, viral al protagonizar un meme famoso. EFE
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El Papa León XIV ha protagonizado en las últimas horas uno de los momentos más comentados y virales desde el inicio de su pontificado tras realizar el popular gesto entre adolescentes, el “6-7”, durante un encuentro público en el Vaticano.

La escena, grabada por varios asistentes y difundida rápidamente en redes sociales, muestra al Pontífice respondiendo con naturalidad y humor a un grupo de jóvenes que le animaban a repetir el conocido gesto, convertido desde hace meses en un fenómeno viral en internet.

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La reacción del Papa ha generado una enorme repercusión en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios han compartido el vídeo aplaudiendo la cercanía del nuevo líder de la Iglesia católica.

El Papa, pronto en España: recorrerá unos 2.500 kilómetros durante su viaje

El Papa León XIV recorrerá cerca de 2.500 kilómetros durante los seis días que durará su viaje a España, del 6 al 12 de junio, en los que visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

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En total, el Papa intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 17 ocasiones en los 21 actos que conforman el programa, que ha sido publicado este miércoles por el Vaticano.

En concreto, pasará por cinco diócesis: Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat (a la que pertenecen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y la Abadía de Montserrat), Canarias y diócesis Nivariense (Tenerife).

Según la CEE, todo el programa comparte tres ejes: "la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes, como con la sociedad civil y las Iglesias locales".

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