El conocido gesto se ha convertido desde hace meses en un fenómeno viral en internet

Pedro Sánchez se reunirá con el papa en el Vaticano antes de la visita de León XIV a España

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El Papa León XIV ha protagonizado en las últimas horas uno de los momentos más comentados y virales desde el inicio de su pontificado tras realizar el popular gesto entre adolescentes, el “6-7”, durante un encuentro público en el Vaticano.

La escena, grabada por varios asistentes y difundida rápidamente en redes sociales, muestra al Pontífice respondiendo con naturalidad y humor a un grupo de jóvenes que le animaban a repetir el conocido gesto, convertido desde hace meses en un fenómeno viral en internet.

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La reacción del Papa ha generado una enorme repercusión en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde miles de usuarios han compartido el vídeo aplaudiendo la cercanía del nuevo líder de la Iglesia católica.

El Papa, pronto en España: recorrerá unos 2.500 kilómetros durante su viaje

El Papa León XIV recorrerá cerca de 2.500 kilómetros durante los seis días que durará su viaje a España, del 6 al 12 de junio, en los que visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE).

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En total, el Papa intervendrá, con discursos y homilías, hasta en 17 ocasiones en los 21 actos que conforman el programa, que ha sido publicado este miércoles por el Vaticano.

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En concreto, pasará por cinco diócesis: Madrid, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat (a la que pertenecen el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona/El Prat y la Abadía de Montserrat), Canarias y diócesis Nivariense (Tenerife).

Según la CEE, todo el programa comparte tres ejes: "la caridad, expresada en encuentros con entidades de asistencia social y acogida; la Eucaristía, que centrará cada etapa del itinerario, y el encuentro, tanto con jóvenes, como con la sociedad civil y las Iglesias locales".