Pedro Sánchez se reunirá con el papa en el Vaticano antes de la visita de León XIV a España

El Gobierno envió una carta al Vaticano al poco de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco en la que pedía una audiencia con Sánchez

Los planes del papa León XIV en su visita a España: irá una prisión y un centro de inmigrantes y visitará la Cibeles y el Bernabéu

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizará en la última semana de mayo un viaje a Roma en cuya agenda se incluye una reunión en el Vaticano con el papa León XIV días antes de la visita que el pontífice realizará a España, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

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Fortalecer el diálogo

A la espera de confirmación oficial, se prevé que esa reunión sea el 27 de mayo, y será la primera entre ambos desde el inicio del pontificado de Robert Prevost, quien del 6 al 12 de junio protagonizará la primera visita a España de un papa en casi quince años y tiene previstos una serie de actos en Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

El Gobierno envió una carta al Vaticano al poco de la designación de León XIV como sucesor del papa Francisco en la que pedía una audiencia con Sánchez y le invitaba a visitar España, reunión y visita que se van a concretar ahora.

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Tras conocerse la elección del nuevo papa, Sánchez dio la enhorabuena a toda la Iglesia Católica y confió en que contribuyera a fortalecer el diálogo y la defensa de los derechos humanos en un mundo que, dijo, necesita esperanza y unidad.

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Construir puentes

No acudió a la misa de inicio de su pontificado, en la que estuvieron presentes los reyes, pero poco después ambos mantuvieron una conversación telefónica en la que, según informó posteriormente la Santa Sede, hablaron de la crisis migratoria y de la necesidad de construir puentes para resolver los conflictos en el mundo.

Por su parte, el presidente del Gobierno destacó la coincidencia de España y el Vaticano para continuar colaborando en la búsqueda de la paz y la dignidad humana, además de para defender los derechos en la lucha contra el cambio climático y las desigualdades.

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La del 27 de mayo será la tercera ocasión en que Sánchez visitará el Vaticano desde que llegó a la jefatura del Ejecutivo en 2018, ya que lo hizo en dos ocasiones durante el papado de Jorge Mario Bergoglio.

La primera de ellas el 24 de octubre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, y en la que este asunto, así como las relaciones entre España y el Vaticano y cuestiones como la migración y la educación estuvieron presentes en la conversación entre Sánchez (que estuvo acompañado de su esposa, Begoña Gómez) y el papa.

Francisco pidió entonces a Sánchez "construir la patria con todos" y le alertó del peligro de ideologías que dijo que "desfiguran" dicha patria.

Visita pendiente a Canarias

Cuatro años después, el 11 de octubre de 2024, Bergoglio volvió a recibir a Sánchez y analizaron, entre otras cuestiones, la situación en Oriente Medio y la crisis migratoria que estaba afectando de forma especial a Canarias.

En esa reunión, Sánchez invitó oficialmente al papa a visitar esta comunidad después de que Francisco hubiera expresado su deseo de viajar a ella para estar cerca de su pueblo y sus gobernantes ante esa crisis.

Esa visita no llegó a concretarse, pero León XIV ha retomado los planes de su predecesor y ha incluido a Canarias en la agenda de su viaje a España.

Durante ese viaje está previsto que el papa y Sánchez tengan otra reunión, en concreto el día 8 de junio en la Nunciatura Apostólica y poco antes de que el pontífice se traslade al Congreso, que por vez primera en su historia recibirá la visita de un papa.

Defensa del papa ante críticas de Trump

Fuentes del Gobierno destacan la buena relación existente con el Vaticano y elogian la actitud que está manteniendo el papa, al que Sánchez defendió hace pocas semanas de las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Mientras que algunos siembran el mundo de guerras, León XIV siembra la paz, con valentía y coraje", manifestó el presidente del Gobierno después de que Trump acusara al papa de ser "terrible en política exterior" y le instara a "dejar de complacer a la izquierda radical".

Una opinión que el presidente estadounidense vertió después de las críticas de Robert Prevost a la guerra en Irán y la operación de Estados Unidos en Venezuela.

El propio pontífice contestó a los ataques de Trump recordándole que "el Evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra".