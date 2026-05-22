La provincia española en la que se cometen más infidelidades: más de la mitad de su población lo ha admitido

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Mientras Burgos encabeza el ranking con un 52% de infidelidad, Cuenca se sitúa en el otro extremo, solo un 16% de sus habitantes asegura haber sido infiel

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Un nuevo estudio sobre el sexo y las infidelidades en España ha reflejado las diferencias entre provincias. Desde el número de relaciones sexuales mensuales hasta las infidelidades, todo ello se ha tratado en el programa 'La mirada crítica'. Lo cierto es que hay un dato que destaca por encima del resto: Burgos se sitúa como la provincia española donde más personas reconocen haber sido infieles alguna vez en su vida.

Según los datos recogidos en el informe, el 52% de la población de Burgos admite haber cometido una infidelidad en algún momento. Es decir, más de la mitad de sus habitantes reconoce haber engañado a su pareja al menos una vez.

La cifra ha llamado especialmente la atención por la enorme diferencia respecto a otras provincias españolas. Mientras Burgos encabeza el ranking, Cuenca aparece en el extremo opuesto: solo un 16% de sus habitantes asegura haber sido infiel.

El informe también analiza la frecuencia de relaciones sexuales en España. La media nacional se sitúa en 5,9 veces al mes, aunque las diferencias territoriales vuelven a ser muy marcadas. La provincia que más relaciones sexuales registra es Lleida, con una media de 7,2 encuentros mensuales, casi dos puntos por encima de la media española. En el lado contrario aparece Salamanca, donde la frecuencia baja hasta las 4,2 veces al mes.

Los deseos sexuales de hombres y mujeres en España

El estudio también abarca las fantasías y deseos sexuales más habituales entre hombres y mujeres.

Entre los hombres, el resultado fue: el 93% asegura que una de sus mayores fantasías es hacer un trío y el 62% afirma que le gustaría tener relaciones sexuales fuera del dormitorio.

En el caso de las mujeres, los resultados también muestran tendencias bastante definidas: el 60% reconoce que una de sus fantasías es sentirse dominada y, al igual que los hombres, el 52% afirma que le gustaría tener relaciones con más de una persona.