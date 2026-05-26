La iniciativa de 'conductor sostenible' trata de fomentar el respeto hacia los demás conductores y las normas de tráfico

"Me estreso al conducir": los 7 errores que provocan que perdamos los nervios al volante

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Algunas personas cambian radicalmente su forma de ser cuando están al volante según ha revelado un informe sobre el comportamiento de los conductores y muestra que más de la mayoría de personas se alteran cuando van conduciendo e incluso llegan a insultar a los demás.

En España 21 millones de conductores se vuelven seres agresivos al volante según ha reflejado este estudio y para comprobar si los datos dicen la verdad, el equipo de Informativos Telecinco de la mano de reportero Antonio Valverde, ha salido a la calle para saber cuál es la opinión de algunos conductores.

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"Sí, como todos", "tenemos un diablo dentro", "yo ahora mismo sí porque no encuentro sitio", han confesado algunas de las personas entrevistadas. El estudio realizado por Línea Directa habla de una agresividad multiforme que provoca un exceso de velocidad o adelantamientos indebidos que no provocan un buen resultado.

Otras de las respuestas más comunes es recurrir al insulto: "Menos bonita me han dicho de todo", afirma una conductora. El estudio también explica que la respuesta más común a esta agresividad es el insulto y explica que la causa se debe a un estrés generalizado que se refleja en la manera de conducir de muchos españoles.

Cómo reducir el estrés al volante

Sin embargo, aunque pensemos que es algo normal y que la agresividad o la irritabilidad que sentimos al volante no influye en nuestra manera de conducir, nada más lejos de la realidad, ya que los datos muestran que multiplica por 30 el riesgo de sufrir un accidente de tráfico grave.

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Frente a esta medida que ha incrementado los accidentes de tráfico, surgen propuestas como la del llamado 'conductor sostenible' que como explica la doctora de la Fundación de Línea Directa, Mar Garre, consiste en "fomentar el respeto hacia los demás conductores, hacia las normas y desde luego hacia el medio ambiente".

Además, explican que antes de ponerse al volante, en caso de sentir agresividad o irritabilidad, hay que tratar de relajarse evitando coger el coche en una situación de alto estrés ya que podría incrementar esa sensación y producir resultados fatales tanto para le propio conductor como para los demás.